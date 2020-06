Häfele lädt seine Partner vom 24. bis 27. Juni zum Besuch eines großen digitalen Messeevents ein. Dazu gehört neben dem obligatorischen Rundgang über den Messestand, wie er zur Holz-Handwerk 2020 geplant war, auch der Gedankenaustausch mit den Häfele Spezialisten und die ausführliche Präsentation aller Neuheiten, wie z.B. der „Häfele Yes!“-Berater-App.

An den genannten vier Tage zeigt der Nagolder Beschlägespezialist was heute im digitalen Umfeld möglich ist. Auf einer speziell dafür entwickelten digitalen Plattform erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Medien-Mix, zu dem neben Impressionen vom Messestand und der Vorstellung aller Produktneuheiten auch Live- und Video-Chat Möglichkeiten mit Häfele Produktexperten gehören. Animierte Videos und klassische Slideshows ergänzen das virtuelle Erlebnis.

“Gemeinsam. Einfach. Besser” unter diesem Motto will Häfele seinen Beitrag mit innovativen Produkten und Services dafür leisten, dass möglichst alle gestärkt aus der Krise kommen.

Eines der Highlights ist die neue Häfele Yes! Berater App. Der digitale Möbel- und Raumplaner unterstützt bei der Beratung, begeistert die Kunden und generiert so Zusatzgeschäft. Die App lässt Schreiner und Innenausbauer zusammen mit ihren Kunden im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam in die Zukunft schauen. Der Kunde erlebt mit einer realitätsnahen Visualisierung einen Showroom der Extraklasse in den eigenen vier Wänden.

Weitere Themen sind unter anderem: Gestaltungsideen für Möbel und neue Geschäftsfelder, Impulse für Vernetzung und Smart Home, speziell entwickelte Möbelleuchten u.a.m..

Termin: 24. bis 27. Juni 2020

Infos und Anmeldung: www.haefele.de/holz-handwerk