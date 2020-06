Der FV Tischler Brandenburg lädt alle Fensterbauer zum Branchentreff nach Seddin: Am 11.September findet die 4. Mitteldeutschen Fensterfachtagung in der Heimvolkshochschule am Seddiner See statt. Karsten Häber, stellv. Landesinnungsmeister und Vorsitzender des Fachausschusses Fenster und Fassade hat hochkarätige Referenten zu aktuellen Themen rund um das Fenster eingeladen. Auf dem Tagungsprogramm stehen aktuelle Trendentwicklungen am Glasmarkt, die Holzverwendung als Klimaschutz, die Fenstermontage im Altbau mit dem neuen RAL-Leitfanden, das aktuelle Baurecht sowie Fungizide in der Oberflächenbeschichtung. Der Austausch unter Kollegen, die Ausstellung sowie Gespräche mit Geschäftspartnern und Fachleuten runden den Branchentreff ab.

Infos und Anmeldung bis 27. Juli 2020 unter https://www.tischlerhandwerk-brandenburg.de/4-mitteldeutsche-fensterfachtagung