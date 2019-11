Neu an der Hochschule

Martina Zurwehme verstärkt die Fakultät für Holztechnik und Bau an der Technischen Hochschule Rosenheim als Professorin für Produktentwicklung, Produktmanagement sowie Marketing und Vertrieb von Möbeln und Holz-zulieferprodukten. Zurwehme war zuvor in namhaften Unternehmen der Möbelindustrie tätig. Zu ihrer Expertise zählt die strategische Ausrichtung von Strukturen und Prozessen in produzierenden Unternehmen.

4. November 2019