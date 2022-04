Michael Sendermann folgt auf Andreas Kaschwig

Michael Sendermann ist seit Mitte März Geschäftsführer der R. Kaschwig Schallschutztechnik GmbH. Diese Funktion übt er zunächst gemeinsam mit Andreas Kaschwig aus, der nach rund 30 Jahren mittelfristig aus dem operativen Geschäft ausscheiden wird. Hauptziele Sendermanns für die Zukunft des Schall- und Arbeitsschutzherstellers mit Sitz in Sendenhorst sind die Expansion in neue Märkte, der Ausbau des Standortes in Sendenhorst und die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber.

»Die Anforderungen im Bereich Lärm-, Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz steigen ständig«, erklärt Sendermann. Das Unternehmen habe sich mit »Sonolit«, einer modularen und montagefreundlichen Systembaureihe, als ein führender Anbieter für Lärmschutz in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen etabliert. Hinzu kommen individuelle Lösungen im Bereich Arbeitsschutz.

Zuletzt hatte Sendermann viele Jahre bei einem mittelständischen, inhabergeführten Maschinenbauunternehmen in leitender Position in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Export berufliche Erfahrungen gesammelt. Andreas Kaschwig setzt große Stücke auf seinen Nachfolger: »Mit Herrn Michael Sendermann haben wir eine in unserer Region ansässige international erfahrene Persönlichkeit gewinnen können, die wertvolle Impulse für die weitere Entwicklung des Unternehmens mitbringt.«

Im Zuge einer Nachfolgeregelung wurde Kaschwig Schallschutz 2021 von der MIB Industriebeteiligungen übernommen.