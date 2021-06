IgeL-Webinar am 24. Juni: Die neue Leichtbau-Datenbank

Die IgeL, Interessengemeinschaft Leichtbau, präsentiert ihre neue Online-Leichtbau-Datenbank mit Hintergrundwissen zum Leichtbau sowie Know How der Hersteller. in einer kurzweiligen Web-Konferen am 24. Juni von 14 bis 16 Uhr. Prof. Martin Stosch von der TechnischenHochschule OWL, Fachgebiet Holztechnik, Industrieller Möbelbau, Konstruktion und Entwicklung, insb. Leichtbaukonstruktion, erklärt Leichtbau und Verbindungsprinzipien. Peter Kettler, Vorstand und Geschäftsführer der IgeL, zeigt Aufbau und Funktionen der Datenbank. Anschließendstellen Hersteller ihre Leichtbaulösungen.

Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich auch an Nichtmitglieder.

Anmeldung bis spätestens zum 22. Juni unter www.igel-ev.net/menueunabh-seiten/leichtbau-datenbank-folgeseite#c1899