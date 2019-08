Küberit stärkt Vertrieb

Küberit hat Hamid Challot zum 1. Juli Vertriebsleiter Export ernannt. Challlot hatte im April 2018 das Export-Team des Lüdenscheider Profile-Herstellers verstärkt und den Vertrieb für den gesamten afrikanischen Kontinent, den Nahen Osten und Frankreich übernommen.

Zudem hat das Unternehmen seine internen Prozesse optimiert. »Vor fünf Jahren konnten wir bei nur knapp 50 % der Aufträge den geplanten Liefertermin einhalten. Heute liefern wir rund 90 % aller Bestellungen über das gesamte Lieferprogramm zum zugesagten Termin oder sogar früher – und das bei steigenden Auftragszahlen und größerem Produktsortiment«, erklärt Udo Ulbrich, Geschäftsführer der Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG. Die Umstellung auf das ERP-System hatte grundlegende Auswirkungen auf die gesamten betrieblichen Abläufe und forderte von den Mitarbeitern einen hohen Einsatz, der sich jetzt auszahlt: »Einkauf, Fertigung, Lagerhaltung und Auftragsabwicklung sind jetzt optimal aufeinander abgestimmt, so dass unseren Kunden ein wesentlich umfassenderer und besserer Service zur Verfügung steht als vorher«, so Ulbrich weiter.

Im nächsten Schritt will der Profile-Spezialist den Service für den Handel und das Handwerk überarbeiten. Ziel ist es, individuell auf die Kunden abgestimmte Leistungen zu entwickeln. In der Planung ist derzeit die Integration der gesamten Kundenkommunikation – inklusive der Warenbestellungen – in das ERP System auf dem Industriestandard 4.0. Wichtig ist dem Lüdenscheider Unternehmen dabei, das dreistufige Vertriebssystem in der neuen Struktur abzubilden.