Mitmachen Ehrensache: Tag des Tischlerhandwerks

Am 14. und 15. September findet in Rheinland-Pfalz der »5. Tag des Tischlerhandwerks« statt. Dieser bietet Betrieben des Tischler- und Schreinerhandwerks die Gelegenheit, der Öffentlichkeit Ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu präsentieren und einen Einblick in ihre Werkstätten zu gewähren.

Vom Tag der offenen Tür bis zum kleinen Volksfest, bei dem auch örtliche Vereine oder die Feuerwehr miteinbezogen wurden, inklusive einem attraktiven Programm für die ganze Familie, musikalischen und künstlerischen Darbietungen oder Ausstellungen, haben sich die Betriebe in den letzten Jahren viel einfallen lassen, um den Besuchern ein attraktives Programm zu bieten.

Denn um sich auf Dauer am Markt erfolgreich behaupten zu können, reicht es nicht aus, sich auf vollen Auftragsbüchern ausruhen, so dass der Tag des Tischlerhandwerks allen Betrieben die Möglichkeit bietet, durch entsprechende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit auf ihre Produkte, Dienstleistungen und die Qualität des eigenen Handwerksbetriebes aufmerksam zu machen. Dies ist zugleich eine gute Gelegenheit, Kundenbeziehungen zu pflegen, Kontakte zu potentiellen Neukunden aufzubauen und sich auch als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu präsentieren.

Interessierte Betriebe können sich noch anmelden und erhalten dazu eine ausführliche Broschüre mit vielen wertvollen Tipps zur erfolgreichen Gestaltung für den „Tag des Tischlerhandwerks“.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter www.leben-raum-gestaltung.de !