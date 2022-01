Vom 18. bis 20. März 2022 sollte in Bremen der jährliche #KüchenTreffdesJahres 2022 stattfinden. Das Event wurde nun verschoben. »Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitglieder, deren Familien und natürlich auch für unsere Partner«, sagt Marko Steinmeier, einer der beiden Geschäftsführer von KüchenTreff. »Angesichts der Pandemieentwicklung haben wir beschlossen, Sicherheit vorgehen zu lassen und das beliebte Event in den Sommer zu verschieben«, so Steinmeier weiter.

Mit dem neuen Datum vom 24. bis 26. Juni bestehe die Möglichkeit, die Veranstaltung im Freien stattfinden zu lassen. So könne flexibler auf die dann aktuelle Situation reagiert werden. Steinmeier: »Mit der Verschiebung verschaffen wir uns den Spielraum, den wir benötigen, um in diesem Jahr endlich wieder zusammenzukommen.«

#KüchenTreffdesJahres ist die Veranstaltung, bei der alle Mitglieder von KüchenTreff zusammenkommen. Sie findet anlässlich der Jahreshauptversammlung statt. Unterhaltung, Treffen, Austausch, Genuss stehen dabei im Vordergrund.

