Virtueller Showroom von Adler: In Lackwelten eintauchen

Adler hat auf seiner Webseite einen virtuellen Showroom eingerichtet. Vom Foyer aus zeigt der österreichische Lackspezialist in verschiedenen 360-Grad-Räumen seine Lösungen in Themenbereichen: In der Küche geht es um widerstandsfähige Oberflächen mit Möbellacken, in den weiteren Räumen stehen Bautenprodukte, Gestaltungsmöglichkeiten für Holzfenster oder Fassaden- und Innenlasuren im Mittelpunkt. Produktinfos, Anwendungsvideos, anschauliche Referenzen und persönliche Beratung stehen auf Mausklick parat. Die Produkte können anschließend gleich im B2B-Shop bestellt werden.

www.adler-lacke.com