Iconic Award für Rehau-Kollektion

Die Edelmatt-Kollektion des Kunststoff-Verarbeiters Rehau hat in diesem Jahr einen der begehrten Iconic Awards in der Kategorie »Innovative Interior« erhalten. »Das ist ein toller Abschluss für ein herausforderndes Jahr 2021 und ein schönes symbolisches Weihnachtsgeschenk für das gesamte Team«, sagt Hans Peter Mehnert, Head of Product Management Furniture Systems and Components. »Mich freut daran besonders, dass wir Bestätigung für den Weg bekommen, den wir eingeschlagen haben. Nämlich: Produkte von der Kollektion aus zu denken«, so Mehnert weiter.

Die Iconic Awards: Innovative Interior gelten als Trendbarometer der Einrichtungsbranche. Sie wurden vom Rat für Formgebung ins Leben gerufen wurden und sollen mit Schwerpunkt auf architektonischen Lösungen einen weiteren Aspekt exzellenten Designs beleuchten. Eine weitere Zielsetzung des Preises ist es, eine Plattform für die Vernetzung von Architekten, Produktdesignern und Objektentwicklern mit der Einrichtungsindustrie zu entwickeln.

Im Herbst hatte die die Division Furniture Solutions von Rehau beim diesjährigen German Design Award drei Preise erhalten.

