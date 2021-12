Fensterbau Frontale: Auch Rehau und Siegenia rudern zurück

Kurz vor Beginn der Weihnachtsfeiertage haben Rehau Window Solutions und die Siegenia Gruppe ihre Teilnahme an der »Fensterbau Frontale« Ende März in Nürnberg zurückgezogen. Beide Unternehmen begründen den Schritt mit der Corona-Pandemie und der unsicheren Gesamtlage.

»Das mit einer Messeteilnahme verbundene gesundheitliche Risiko für Mitarbeitende und Messebesucher ist aus unserer Sicht derzeit kaum einzuschätzen. Daran ändern auch die diversen Hygiene- und Impf-/Testvorschriften nichts«, so Wieland Frank, geschäftsführender Gesellschafter von Siegenia.

Zudem zeigen sich nach Einschätzung des Head of Rehau Window Solutions, Carsten Heuer, gerade auf der ganzen Welt enorme Einschränkungen und Komplikationen bei internationalen Dienstreisen. Dies spiegele sich in einem deutlichen Rückgang der Teilnehmerzahlen gerade bei internationalen Messen wider.

Auch Rehau bedauere die Absage für die Veranstaltung in Nürnberg, die auch in Zukunft eine internationale Leitmesse der Branche sein werde. »Die dynamischen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für die gesamte Branche eine außerordentliche Herausforderung«, so Heuer weiter.

In den letzten Tagen und Wochen hatten immer wieder Aussteller der Fensterbau Frontale Abstand von ihrem Messeauftritt genommen, darunter auch namhafte Firmen wie Renolit, Veka und Gealan.

