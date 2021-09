Hettich: Trendschau registriert über 61.000 Teilnehmer

Hettich zieht eine positive Bilanz seiner »HettichXperiencedays«. Die hybride Trendschau des Herstellers von Möbelbeschlägen erreichte zwischen Mitte März und Anfang September weltweit 61.500 Teilnehmer, teils virtuell, teils vor Ort. Alle internationalen Teams waren aktiv an der Durchführung des Großprojekts beteiligt. In der Summe wurden so innerhalb von sechs Monaten über 1.000 Showroom-Touren online und offline durchgeführt. Es wurden mehr als 1.000 Einzelevents organisiert, und es fanden über 250 Themenworkshops statt.

Mit dem Konzept habe man mutig Neues gewagt, und dieser Mut sei belohnt worden. Ein neuartiges, flexibles Konzept mit langer Laufzeit und dazu ein engagiertes Hettich-Team seien die Schlüssel zum Erfolg des wohl größten Medienprojekts in der Unternehmensgeschichte gewesen, teilt Hettich mit.

Das Motto der Xperiencedays war zugleich die Einladung an alle Teilnehmer: »Let’s move markets«. Ein Highlight zum Entdecken auf eigene Faust war und bleibt die virtuelle Präsentation der Trendbereiche in der »3D Xperienceworld«: Hier findet man Inspiration für mehr Design, mehr Funktion und mehr Komfort – für große und kleine Räume, für flexibles, urbanes Wohnen, für New Work und Homeoffice, für Shop und Hotel, für Weiße Ware und auch für den Outdoor-Bereich. Alle Exponate werden anschaulich in Bewegung und Funktion gezeigt, inklusive nützlicher Zusatzinformationen wie Beschlaglisten, CAD-Zeichnungen, Produktvideos oder Bildmaterial.

Das Portal der Xperiencedays unter xdays.hettich.com bleibt online. Registrierte Nutzer haben jederzeit Zugriff auf sämtliche Inhalte, seien es die Informationen zu den Megatrends oder das umfangreiche Angebot der Mediathek mit internationalen Keynotes oder Videos zu virtuellen Führungen in mehreren Sprachen.

