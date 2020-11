Messe Holz-Handwerk startet zukünftig Dienstags

Die Messe Holz-Handwerk stellt die Weichen für den nächsten Termin: Mit einer neuen Tagefolge von Dienstag bis Freitag findet sie vom 29. März bis 1. April 2022 statt – wie gewohnt im Verbund mit der Fensterbau/Frontale. Die Anmeldung für Aussteller beginnt ab Frühjahr 2021. In der Zwischenzeit bilden die Online-Kanäle der Messe unter dem Motto „Holz-Handwerk connected“ Anlaufstellen für alle Brancheninteressierten, um sich zu vernetzen und über aktuelle Trends und Produkte auf dem Laufenden zu bleiben. Einen Überblick bietet www.holz-handwerk.de/bridgingthegap.Stefan Dittrich, Leiter Holz-Handwerk bei der NürnbergMesse, zur Kampagne: „Um die Zeit bis zum nächsten Messetermin zu überbrücken, bündeln wir relevante Brancheninformationen online. Das Angebot ‚Holz-Handwerk connected‘ will beim Aufbau und Pflegen von Geschäftsbeziehungen unterstützen, Know-how vermitteln und über aktuelle Trendthemen informieren.“ So sind in der Aussteller- und Produktdatenbank nach wie vor alle Profile und Kontaktdaten der für die Messe 2020 angemeldeten Unternehmen abrufbar. Branchenakteure stellen zudem Inhalte für den Newsroom bereit. „Die Social Media Kanäle der Messe werden nun sukzessive erweitert, um auch hier kontinuierlich Produkte und Neuigkeiten teilen und mit der Branche in Kontakt bleiben zu können. Klar bleibt aber auch: Nichts kann den persönlichen Austausch ersetzen. Umso mehr freuen wir uns darauf, im kommenden Frühjahr endlich mit unseren Ausstellern in die Planung der Holz-Handwerk 2022 zu starten“, so Dittrich weiter.