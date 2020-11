Adler investiert 7,5 Mio. Euro

Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln, die Adler-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol, lässt sich von der Konjunkturflaute nicht den Wind aus den Segeln nehmen: 7,5 Mio. Euro wird das Familienunternehmen im Jahr 2021 investieren. Neben dem Schwerpunkt Digitalisierung fließt Geld in Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen, eine neue Abfüllanlage für Desinfektionsmittel, Zukunftstechnologie und einen Ausbau der Adler-Servicestützpunkte.

Mit 620 Mitarbeiter/-innen ist Adler Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 18.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden in über 25 Ländern weltweit. Adler hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger Produktionsstandort ist Schwaz / Tirol (A). Adler ist seit 2018 zu 100% klimaneutral.