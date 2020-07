Jetzt schnell sein: Noch bis zum 31. August 2020 können sich »junge Holzleute« am Norddeutschen Nachwuchswettbewerb »Holz beweget« beteiligen. Das Schwerpunktthema lautet »Altes Wissen und neue Erkenntnisse«. Das Thema ist breit interpretierbar: Die Bewerbungen können sich z.B. auf weiterentwickelte – oder verfremdete – historische Möbelstile beziehen, auf nachhaltige Materialien und Konstruktionen wie auch auf neue Anwendungsmöglichkeiten alter Technologien. Hierbei denkt die Initiativgruppe »Holz bewegt« beispielsweise an Geheimfachmechaniken ( David Roentgen, 18. Jhd. ), an Bugholzverfahren nach M. Thonet oder an die reiche Intarsien-Kultur der letzten Jahrhunderte.

Auf die von einer Jury auszuwählenden Exponate – 45 bis 50 Stück – warten sieben Wochen Ausstellungszeit im Hamburger Museum der Arbeit ( 23.3. bis 10.5.2021 ), Wettbewerbspreise in insgesamt sechs Kategorien mit je 1.000,- Euro Priesgeld sowie ein reich ausgestatteter Ausstellungskatalog.

Teilnahmeinfos unter www.holzbewegt.info