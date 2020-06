Hettich startet trotz Corona seine Roadshow und zeigt in zwei eigens umgebauten Fahrzegen die aktuellen Produkthighlights. Dank „Hettich on tour“ können Verarbeiter und Fachhändler die wichtigsten Neuheiten direkt vor der eigenen Haustür live erleben und persönlich testen – in Zeiten von Corona natürlich unter Einhaltung der nötigen Distanzregeln und Hygienemaßnahmen.

Ein Jahr lang wird die spezielle Roadshow durch Deutschland, Belgien und die Niederlande sowie durch Österreich, die Schweiz und Südtirol touren. Die Hettich-Teams sind für den Einsatz unter den besonderen Pandemie-Bedingungen entsprechend geschult und ausgestattet. Die Abstandsregeln können dank Markierung auf dem Boden einfach eingehalten werden, regelmäßige Desinfektionsmaßnahmen sowie Mund-Nase-Schutz sind natürlich ein Muss.

Im Fokus der Tour-Präsentation von Hettich stehen die aktuellen Neuentwicklungen bei Schubkästen, Führungen und Schiebetürsystemen: „Mit ‚Hettich on tour‘ bieten wir unseren Kunden trotz Corona die Gelegenheit, unsere drei Top-Neuheiten AvanTech YOU, Actro 5D und TopLine XL wie auch die neuen eServices in angenehmer, entspannter Atmosphäre zu entdecken“, erklärt Vertriebsleiter Jan Hübschmann. „Unsere Online-Messe auf www.hettich.com hat bereits einen ersten Vorgeschmack geliefert. Jetzt können unsere Kunden auch ganz bequem den Praxistest machen. Die Hettich-Kollegen stehen vor Ort für alle Fragen bereit und freuen sich auf das direkte Feedback.“ Um die Energie-Ressourcen bei den Gastgebern zu schonen, können die Tour-Transporter an jeder Station grundsätzlich ohne Stromanschluss auskommen: Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach macht die Fahrzeuge autark.

Wo genau „Hettich on tour“ in den kommenden Monaten zu Gast ist, wird jeweils in der Newsbox aufwww.hettich.com bekannt gegeben, und die Teams werden auf Facebook zeitnah von ihren Reiseerlebnissen berichten.