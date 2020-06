Der Vakuum-Spezialist hat Ende Mai die virtuelle Vakuumtechnik-Messe »SchmalzEXPO« gestartet, auf der der Hersteller seine Neuheiten online zeigt.

Die »SchmalzEXPO« ist in fünf Bereiche gegliedert: Neuheiten, Greiflösungen für die Robotik, digitale Services, manuelle Handhabung sowie ein Auditorium, in dem verschiedene Expertenvorträge abrufbar sind. Mithilfe von Videos, 360-Grad-Ansichten und Bildergalerien erhalten die Besucher detaillierte Produktinformationen.

„Uns ist wichtig, dass wir unsere virtuellen Messegäste genauso kompetent beraten wie live vor Ort. Das geht nur im persönlichen Kontakt“, betont Thomas Wölpert, Leiter Verkauf Deutschland. „Deshalb haben wir zudem einen Live-Chat eingerichtet und bieten individuelle Telefon- und Videoberatungen an.

Der Zugang erfolgt nach kostenloser Registrierung über www.schmalz.com/expo.

Einmal angemeldet, steht der Besucher unmittelbar vor dem 3D-animierten Messestand. Thomas Wölpert begrüßt und informiert virtuell über die Highlights am Stand: Dazu zählen das Vision- und Handling-Set 3D-R – die Bin-Picking-Lösung für den automatisierten Griff in die Kiste ist genau wie die Schmalz Connect Suite bei den Neuheiten zu finden. Über die Software haben Anwender jederzeit die Daten aller IO-Link-fähigen Komponenten jeden Herstellers im Blick. Ebenso sind die Analyse und Parametrierung einzelner Geräte möglich, ohne in die Steuerung eingreifen zu müssen.