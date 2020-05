Der Lacke- und Beizenhersteller Hesse-Lignal feiert dieses Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens begann 1910 auf der Langestraße im Hammer Westen. Hesse Lignal entwickelte sich dank intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit kontinuierlich weiter. 1982 zog das Chemieunternehmen in das Gewerbegebiet auf der Warendorfer Straße. Das Firmengelände samt Innovationszentrum fasst heute eine Gesamtfläche von 100.000 Quadratmeter. Auf Basis von 45.000 Rezepturen, produziert der Lacke- und Beizenhersteller täglich bis zu 100 Tonnen.

„Wir blicken stolz auf unser 110-jähriges Firmenbestehen, unsere hochwertigen Produkte „Made in Germany“ und auf unser Mitarbeiterteam. Nur gemeinsam konnten wir uns mit viel Enthusiasmus, Know-How, Innovationskraft und zuverlässiger Zusammenarbeit am Markt positionieren“, so der Geschäftsführer Hans J. Hesse. Im angedachten Rahmen konnte Hesse Lignal sein rundes Jubiläum aufgrund der Corona-Krise nicht feiern. „Die Gesundheit von uns allen und unsere soziale Verantwortung stehen an erster Stelle. Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern unser 110. Jubiläum nachfeiern können“, so der Geschäftsführer Hans J. Hesse.