Die Homag-Gruppe hat die restlichen 75% der Anteile ihres langjährigen Vertriebs- und Servicepartners Homag CHina Golden Field (HCGF) in China erworben und damit ihren Fokus in China deutlich verstärkt. HCGF mit seinen 450 Mitarbeitern formt zusammen mit der Homag-Group in China eine einheitliche Organisation. In dieser neuen Aufstellung wird ein Team von insgesamt 750 Mitarbeitern die chinesischen Kunden betreuen. Die Übernahme wird vorbehaltlich der Zustimmung der lokalen Aufsichtsbehörden voraussichtlich im Herbst 2020 wirksam werden. „China als größter Möbelproduzent der Welt ist ein wichtiger strategischer Markt für Homag. Mit dieser integrierten Organisation und seinen hochqualifizierten Mitarbeitern ist Homag für die zukünftigen Anforderungen des chinesischen Marktes in Bezug auf Wachstum, zunehmende Automatisierung und Digitalisierung bestens gerüstet“, erklärt Pekka Paasivaara, Vorstandsvorsitzender der Homag-Gruppe.

Der Maschinenbauer hat sein China-Geschäft bereits vor 40 Jahren in enger Partnerschaft mit Homag China Golden Field (HCGF) begonnen. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zum führenden Komplettanbieter für chinesische Kunden entwickelt, die hochwertige Holzbearbeitungsmaschinen und -lösungen nachfragen. Homag ist innerhalb Chinas der einzige internationale Anbieter mit einer flächendeckenden Organisation inklusive Engineering, Produktion, Vertrieb und Service. Dadurch kann das UnternehmenKomplettlösungen mit Softwarepaketen und digitalen Werkzeugen anbieten, um den steigenden Erwartungen des Marktes hinsichtlich Qualität und neuester Technologie gerecht zu werden.