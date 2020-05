Seit Jahrzehnten stellt Schüco auf der Bau in München, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, aus. Bereits jetzt liegen mehr als sechs Monate Arbeit hinter dem Projektteam, um den deutschen und internationalen Gästen auch 2021 wieder ein unvergessliches Besuchserlebnis zu bieten. Dennoch sagt das Unternehmen nun die Teilnahme an der Bau 2021 in München ab.

Denn ob die derzeitige Situation im Januar 2021 einen Messeauftritt zulassen wird, kann heute nicht hinreichend sicher beantwortet werden. In dieser schwer berechenbaren Zeit konzentriert das Unternehmen seine Kapazitäten auf Projekte und Themen, die benötigt werden, um gemeinsam mit den Partnerbetrieben in und nach der Krise gut aufgestellt zu sein.