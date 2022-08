Heitz mit neuer Webpräsenz

Heitz, Furnierkantenspezialist aus Melle, hat sein Corporate-Design überarbeitet und präsentiert sich unter dem Motto »Innovation formen. Kante zeigen. Profil gewinnen.« als Schrittmacher der Innovation, der die gesamte Palette von Echtholz- und Industriefurnierkanten über Starkfurnierkanten bis hin zu Ummantelungsfurnieren bietet. Auch die beiden Tochterunternehmen Heitz Élfurnér Művek Kft. in Ungarn und American Veneer Edgebanding Co., Inc. (A.V.E.C.) in den USA treten nun gemeinsam mit der deutschen Muttergesellschaft auf. Damit unterstricht das Unternehmen seine internationale Ausrichtung und seine globale Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung.

Aus diesem Grund erscheint auch die Webpräsenz im neuen Gewand mit einem sich drehenden menschlichen Profil aus Furnierkanten. Besonderes Augenmerk wurde auf eine übersichtliche Menüführung, auf einen aufgeräumten, ansprechenden Look mit knappen, aber informativen Texte sowie auf eine moderne Produktpräsentation gelegt.

Interessenten können sich unter www.h-heitz.de; www.heitz.hu und www.avec-usa.com selbst ein Bild machen.

