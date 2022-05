Häussermann Gruppe verpflichtet Jörg Holzgrefe

Die Gesellschafter der Häussermann-Gruppe haben Jörg Holzgrefe mit Wirkung zum 1. Mai 2022 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO) berufen. Holzgrefe wird die Gruppe gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Andreas Fleig leiten.

Neben langjähriger Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen bringt Holzgrefe spezifische Branchenkenntnis im Bereich Holz und Bau mit. Der 54-jährige war in den vergangenen dreizehn Jahren als CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung für die Unternehmen Weru Group und Aldra Fenster und Türen tätig. Zuvor hatte er verschiedene Geschäftsführungs- und Managementfunktionen in der SVTUnternehmensgruppe, bei der ABB AG und bei der Züblin AG inne.

Die Häussermann Gruppe, zu der neben Häussermann in Sulzbach auch Kosche/Kovalex in Much, Mirako in Österreich und Maier in Reutlingen gehören, ist ein führender Hersteller von hochwertigen Holz- und Holzwerkstoffprodukten für den Innen- und Außenbereich. Zu den wesentlichen Produkten zählen Holzfassaden, Thermoholz, Terrassendielen, Leisten und Paneele. Die Beteiligungsgesellschaft Auctus will den Wachstumskurs der Gruppe in den nächsten Jahren unterstützen.