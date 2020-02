Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart sagt die Messeteilnahme an der »Fensterbau Frontale« in Nürnberg wegen der Zunahme der Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 in Deutschland ab.

Die Geschäftsführer der GU-Gruppe hätten sich aus Sorge um die Gesundheit von Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern zu diesem Schritt entschieden. »Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen«, erklärte Julius von Resch, doch »die Gesundheit unserer Mitarbeiter und all unserer Gäste dort geht vor«.

Nach zahlreichen Aussteller-Absagen für die Eisenwarenmesse in Köln und nach der Verschiebung der Messe Light+Building in Frankfurt auf den Herbst, ist damit die dritte branchenrelevante Messe von Auswirkungen des Coronavirus betroffen.

28. Februar 2020