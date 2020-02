Ab Februar wird ein ausgewähltes Sortiment von 27 Cleaf-Produkten gemeinsam mit der Egger-Kollektion Dekorativ in sechs Ländern vertrieben. Kunden in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechische Republik und Slowakei erhalten Zugang zu diesem ausgewählten »Cleaf presented by Egger«-Sortiment.

Die beiden Hersteller, die auf der Messe Euroshop Mitte Februar in Düsseldorf in unmittelbarer Nachbarschaft auftraten, sind weltweit im Bereich Oberflächenmaterialien für Möbel und Innenausbau aktiv und haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: einen einzigartigen und innovativen Service für Architekten und Innenarchitekten zu schaffen, indem sie den hohen ästhetischen Anspruch der Cleaf-Oberflächen Made in Italy mit der hochwertigen, globalen Produktpalette und Vertriebsstärke von Egger verbinden.

Diese Partnerschaft sei Ausdruck einer gemeinsamen Vision und des gegenseitigen Respekts der beiden Familienunternehmen und sei der erste Schritt zu einer breiteren Zusammenarbeit, die mittelfristig auch zu einer Minderheitsbeteiligung von Egger an Cleaf führen könne, heißt es von Seiten der beiden Unternehmen.

»Die Designwelt hat uns um einen umfassenderen Service gebeten, um der steigenden Nachfrage nach Individualisierung von Innenräumen und Möbeln gerecht zu werden«, sagt Roberto Caspani, Sales and Marketing Director bei Cleaf.

Ulrich Bühler, Leitung Vertrieb und Marketing der Egger-Gruppe, ergänzt: »Unsere Handelspartner profitieren von den hochwertigsten Produkten und Trends von Cleaf, gepaart mit dem extrem hohen Servicegrad der Egger-Kollektion Dekorativ.«

27. Februar 2020