Creative Partner: Gesellschafter wählen neuen Verwaltungsrat

Im Rahmen ihrer Versammlung vom 7. Juli 2021 haben die Gesellschafter von Creative Partner einen neuen Verwaltungsrat gewählt. Zum Vorsitzenden berufen wurde erneut Bernhard Daxenberger. Ebenfalls in ihrem Amt bestätigt wurden Werner Holl, Stephan Wöhlke und Johannes Lange. Stefan Schifferenz legte nach langjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. An seine Stelle tritt Evelyn Enslin von Schreinerei Enslin in Rosenfeld.

