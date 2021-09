Beschlagtechnik: Häfele präsentiert Neuheiten auf großer Tour

Häfele bringt die Interzum-Neuheiten 2021 deutschlandweit vor die Haustür seiner Partner aus Holzhandwerk und Möbelindustrie. An rund 20 Standorten wird die »Discoveries«-Tour bis Ende Oktober Station machen und das Unternehmen, innovative Beschlagtechnik und Raumgestaltung sowie Lichtkonzepte mit smarter Steuerung präsentieren.

In einem Mix aus live zum Anfassen und Ausprobieren sowie als verblüffend realitätsnahe, digitale Inszenierung geben die Produktexperten Einblicke in ihr Knowhow und präsentieren die Häfele Produkt- und Themenwelten. Das Programm umfasst die Themenbereiche Wohnen, Küche sowie Home und Office, es informiert über neue Ideen in Sachen Möbelbau und -ausstattung sowie über intelligente Illuminationskonzepte.

Die Tour führt über zahlreiche Stationen in nahezu allen Regionen des Landes und macht sogar im benachbarten Luxemburg Halt. Der Startschuss fiel bereits Anfang Juli an drei Standorten, unter anderem am Häfele-Stammsitz in Nagold mit einem dreitägigen Event.

Alle Termine sowie einen Videoclip mit Impressionen rund um die Discoveries-Erlebniswelt gibt es im Internet unter www.haefele.de/discoveries-tour.

Mehr Branchennews…