Form.bar erhält Staatspreis für Design

Die Möbeldesign-Plattform Form.bar hat das bislang erfolgreichste Jahr ihrer noch jungen Geschichte mit einem weiteren renommierten Titel gekrönt: Der am Dienstagabend von der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger verliehene Staatspreis für Design würdigt www.form.bar als »Vorbild für die nachhaltige Fokussierung auf die Kernkompetenzen des Designs« und lobt die »intelligente und nahtlose Gestaltung von Produktionsprozessen«.

Die Staatspreis-Jury um Heinz Wagner von der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel sowie Mark Braun von der Hochschule der Bildenden Künste Saar sieht in Form.bar eine »beeindruckende Plattform, die Mass Customization von Möbeln mit elegantem Design ermöglicht«. E-Commerce werde durch den direkten Kontakt zum Hersteller menschlicher und klassische Handwerksbetriebe erhielten Unterstützung bei der Digitalisierung. Weiterhin hob die Jury das von Form.bar aufgebaute internationale Netzwerk regionaler Schreiner hervor. Aufgrund verkürzter Transportwege würden so Energie und Schadstoffe eingespart.

Der seit 1993 im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehene Staatspreis für Design zeichnet besondere Kompetenz von Unternehmen im Bereich des Produkt- und Kommunikationsdesigns sowie der Prozessgestaltung aus.

Form.bar ist im Laufe des Jahres 2019 bereits mit dem »German Brand Award« und zum dritten Mal in Serie als »Deutschlands bester Online-Shop« ausgezeichnet worden.

8. November 2019