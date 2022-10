Florian Vitera gewinnt Sächsische Meisterschaften

Während der Sächsischen Meisterschaften der Tischlergesellen (PLW) am 30.September und 1. Oktober im BTZ der Handwerkskammer zu Leipzig traten zwei Tischlerinnen und zehn Tischler des diesjährigen Ausbildungsjahrganges motiviert gegeneinander an. In insgesamt 14 Stunden fertigten die jungen Holzprofis einen Stummen Diener. Die Arbeitsaufgabe dieses Kleinmöbels enthielt umfangreiche klassische Holzverbindungen, eine kniffelige Furnierarbeit und einige Tätigkeiten an Maschinen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer lieferten erstklassige Ergebnisse und bewiesen absolute Profi-Performance. Den ersten Platz belegte Florian Vitera aus Dresden, der seine Kontrahenten Moritz Koch aus Nassau und Simon Hegel aus Treuen mit knappem Punktvorsprung auf den zweiten und dritten Platz verwies. Die beiden Spitzenreiter Vitera und Koch werden für die Deutschen Meisterschaften auf Bundesebene nominiert, welche vom 7. bis 9.November 2022 in Bad Zwischenahn stattfinden werden.

Während des Wettkampfes der Tischlerinnen und Tischler wurden auch die jeweiligen Sieger der teilnehmenden sächsischen Handwerkskammern ermittelt. Sieger, Florian Vitera aus Dresden, ist mit dem Gesamtsieg gleichzeitig Bester des Handwerkskammerbezirks Dresden. An der Spitze des Kammerbezirks Chemnitz steht Moritz Koch. Er absolvierte seine Lehre bei der Tischlerei Lauer in Freiberg. Aus dem Handwerkskammerbezirk Leipzig behauptete sich Justine Wielsch aus Brandis, die bei der Tischlerei Springer in Naunhof ausgebildet wurde.