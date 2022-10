Gute Stimmung bei Oknoplast

Am 10. Oktober 2022 fand im polnischen Krakau das internationale Presse-Event „hello Oknoplast #3“ statt. Am Stammsitz des Unternehmens gewährte der Fenster- und Türenhersteller einen Einblick in aktuelle Entwicklungen, stellte seine wirtschaftlichen Kennzahlen vor und präsentierte ein neues Fenstersystem mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften.

Das Fenstersystem „Pava“ erreicht einen Wärmedurchgangskoeffizienten Uw von 0,73 W/m²K* und ein Schalldämmmaß von Rw 36 (-2,-6) db. Dank der STV-Technologie – einer statischen Trockenverglasung, bei der die Scheibe mit dem Flügel trocken verklebt wird – gewinnt das Pava-Fenster deutlich an Statik und Steifigkeit. Dies ermöglicht auch sehr große Verglasungen. Bei der Konstruktion des Fensters kommt eine eigene Entwicklung zum Einsatz, die die Haltbarkeit signifikant erhöht – eine äußere Verglasungsdichtung. Sie schützt das STV-Band vor Beschädigung und Verschmutzung.

Im Rahmen des Presseevents wurden auch die wirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens präsentiert. Die zur Gruppe gehörenden Unternehmen Oknoplast, Aluhaus, WnD und Ampuero mit der Marke Hermet10 verzeichneten im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatzanstieg von 37 % auf 193 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr plant die Gruppe einen Umsatz von etwa 350 Mio. Euro.

Fenster und Türen von Oknoplast sind mittlerweile in 19 Ländern weltweit erhältlich, wobei der Großteil der Verkäufe auf ausländischen Märkten getätigt wird – der Exportanteil macht fast 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Der Umsatzanteil des deutschen Marktes beträgt 11 Prozent. Das Unternehmen plant, seinen Marktanteil in Europa und darüber hinaus systematisch auszubauen.

„Innovation ist für uns die Basis. Wir sind eines der wenigen Unternehmen in der Branche, das konsequent fünf Prozent für Forschung und Produktentwicklung einsetzt. Wir folgen damit aktuellen Trends sowie den Bedürfnissen unserer Kunden und erweitern bzw. verbessern systematisch unsere Produktpalette. Die jüngsten Ergebnisse bei Umsatz und Gewinn beweisen, dass dies die richtige Strategie ist“, sagt Mikołaj Placek, Präsident der Oknoplast Gruppe.

So zeige beispielsweise die Einführung der neuen Vintage-Linie bei Haustüren von Aluhaus, dass Marktentwicklungen aufgegriffen und umgesetzt werden. „Aluminium-Haustüren in klassischem Design erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit auf dem deutschen Markt“, weiß Jens Eberhard, Geschäftsführer von Oknoplast Deutschland. Elf neue Füllungen wurden in das Haustür-Programm aufgenommen. Auch das jüngst eingeführte Fenstersystem aus Aluminium Miru³ sowie die neue Hebeschiebeanlage HST Motion 82 tragen einen wichtigen Beitrag zum Umsatzwachstum bei.

Ebenso konzentriert sich das Unternehmen weiter auf die Verbesserung der Produktwerte zur Energieeffizienz. Das Fenstersystem Ecofusion in 76 mm Bautiefe und die Winergetic-Serie in 82 mm Bautiefe zeichnen sich in erster Linie durch hohe Wärmedämmwerte aus. Viele Produkte, die die Energieeffizienz im Wohnbau erhöhen, werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) durch Förderprogramme unterstützt. Oknoplast bietet seinen Fachhandelspartnern einen Rundum-Service zu diesen Fördermöglichkeiten, so dass der bürokratische Aufwand für Handel und Kunden gering bleibt.

Zu den Investitionen der Gruppe gehört auch der weitere Ausbau des Vertriebsnetzes auf dem polnischen und westeuropäischen Markt, wo das Unternehmen seit vielen Jahren ein starkes Markenimage aufgebaut hat. Mit einer Produktionskapazität von 2,5 Millionen Fenstereinheiten pro Jahr auf 124.000 m² Produktionsfläche zählt Oknoplast zu den führenden Herstellern von Fenster- und Türen aus Kunststoff und Aluminium in Europa. In naher Zukunft sollen weitere 10.000 m² hinzukommen.

www.oknoplast.de