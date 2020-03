Der österreichische Holzwerkstoffhersteller Egger baut den Geschäftsbereich Möbelfertigteile kontinuierlich weiter aus. Ende Januar wurde am Standort St. Johann in Tirol eine CNC-Anlage der neuesten Generation in Betrieb genommen.

»Damit bieten wir unseren Kunden auch für größere Losgrößen optimale Voraussetzungen hinsichtlich Bearbeitungsmöglichkeiten, Durchlaufzeit und Bearbeitungsqualität«, so Georg Stolzlechner, Leitung Vertrieb Produktbereich Möbelfertigteile. Ziel sei es, so Stolzlechner weiter, international für kleinere Tischlereibetriebe, mittelständische Unternehmen und auch große Möbelproduzenten Komplettanbieter im Bereich Möbelfertigteile zu sein.

Mit der ebenfalls für dieses Jahr geplanten Erweiterung der bestehenden Kapazitäten am Standort Bünde setzt der Zulieferer die beständige Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches Möbelfertigteile fort. 2015 wurde dafür eine eigene Vertriebsorganisation geschaffenen. Seither investiert das Tiroler Unternehmen kontinuierlich in neueste Anlagentechnologie, digitalen Datenaustausch, vernetzte Fertigungsleitsysteme und die Optimierung der Logistik.

6. März 2020