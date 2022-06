EGE-Gruppe erwirbt Reckendrees

Die Reckendrees Bauelemente GmbH gehört ab sofort zur EGE-Unter­nehmensgruppe. Am 21. Juni unterzeichneten Kirstin Reckendrees und Thomas Schröder, geschäftsführender Gesellschafter der EGE-Gruppe, einen entsprechenden Kaufvertrag. Der Sitz beider Bauelementehersteller befindet sich in direkter Nach­barschaft in Verl.

Gregor Biermann übernimmt künftig neben dem geschäftsführenden Gesell­schafter Thomas Schröder die operative Geschäftsführung bei Reckendrees. Der Kaufmann führt bereits seit Sep­tember 2021 die Geschäfte der ebenfalls zur EGE-Gruppe ge­hörenden Baltic Fenster GmbH in Langenhorn. Reckendrees soll, genau wie die Baltic Fenster GmbH, weiter eigenstän­dig agieren.

Schröder sieht im Zukauf von Reckendrees die »ideale Ergänzung zur 2018 erfolg­ten Übernahme der Baltic Fenster GmbH, um die qualitativ hochwertige Veka-Produktlinie mit RAL-A Profilen weiter auszubauen«. EGE gehört nach eigenen Angaben zu den größten Kömmerling-Verarbei­tern. Durch die unmittelbare Nachbarschaft von EGE und Reckendrees würden sich Synergien ergeben, um die Gruppenlogistik zu optimieren und Pro­duktionskapazitäten auszulasten.

Kirstin Reckendrees, die seit 2012 als Eigentümerin und Geschäfts­führerin die Geschicke des 1978 von ihrem Vater Heinrich Reckendrees gegründeten Unternehmens leitete, zieht sie sich aus privaten Gründen aus dem Geschäftsleben zurück. Sie übergibt ein Unternehmen mit modernem Maschinenpark und rund 100 Mitarbeiterin­nen und Mitarbeitern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Reckendrees einen Umsatz von rund 25 Mio. Euro erwirtschaftet.