Auf digitalem Weg zum »Ellipsoid«

Beim ersten Mal lief noch nicht alles rund. Und dennoch zeigen sich Jochen Losigkeit, Christian Krämer und Peter Malek mit der Planung und Fertigung des »Ellipsoid« zufrieden und freuen sich schon auf eine Neuauflage. Bis dahin soll der Projektverlauf aus diesem Jahr evaluiert und für das nächste Jahr optimiert werden.

Das Tischlerteam am Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid und der ÜBL der Innung Märkischer Kreis plante und fertigte im Rahmen des TSM3/Digital-Kurses mit den Azubis des zweiten Ausbildungsjahres einen Barschrank. Mit dem Projektstart im Februar begann eine längere Gestaltungsphase. Dann mussten die Azubis CAD-Zeichnungen anfertigen, deren generierte Daten (CAM) dann für die Fertigung verwendet wurden.

Im Mai startete dann die Fertigung in zwei Gruppen mit Tischlermeister Jochen Losigkeit in der ÜBL in Altroggenrahmede. Unter Einhaltung der Vorgaben der Berufsgenossenschaft wurden dort insgesamt 24 Gestelle, Schubkästen und Rollladen gefertigt. Für die Umsetzung des digitalen Parts zeigten sich die Fachlehrer Christian Krämer und Peter Malek am BKT Lüdenscheid an drei zusätzlichen Tagen verantwortlich.

Aus den im Unterricht erstellten CAD-Zeichnungen mussten die Daten zur Bearbeitung auf dem CNC-Bearbeitungszentrum generiert und aufbereitet werden. Nachdem alle Bauteile in der ÜBL vorlagen, begann die Montage. Die Fertigung wurde dokumentiert und auftretende Problem in der ersten Gruppe wurden besprochen und direkt zur Optimierung des Ablauf in der zweiten Gruppe eingesetzt.