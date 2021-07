Dural erweitert Vertriebsteam

Um die Marktposition im Bereich der Systemlösungen für Profile und Abdichtungen zu stärken, erweitert Dural sein Vertriebsteam. Axel Konersmann und Martin Preuß werden im Außendienst ihre Kompetenz und Erfahrung als Spezialisten im Bereich Fliese und Fliesenzubehör einbringen.

Konersmann ist in der Fliesenbranche vernetzt und verfügt über weitreichende Erfahrungen in Vertrieb und Außendienst. Er verantwortet künftig den Vertriebs-Bereich Norddeutschland. Preuß hat, nach einer handwerklichen Ausbildung und einem Abschluss als staatlich geprüfter Betriebsfachwirt, viele Jahre Außendiensterfahrung in der Fliesenbranche gesammelt. Er betreut bei Dural zukünftig die Region Baden-Württemberg.

