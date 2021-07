Tischsysteme: Hettich steigt bei Actiforce ein

Die Hettich Unternehmensgruppe ist im Juni mehrheitlich bei Actiforce eingestiegen. Die höhenverstellbaren Tischsysteme ergänzen künftig das Produktprogramm von Hettich.

Actiforce bleibt als Unternehmen eigenständig. Das bestehende erfahrene Management-Team unterstützt in bewährter Funktion und als Mitinhaber das Unternehmen ebenfalls weiterhin. Hettich übernimmt die Mehrheit der Unternehmensanteile und erweitert das Produktportfolio mit seinem breiten Zugang zum Markt.

»Höhenverstellbare Systeme halten Einzug in immer weitere Bereiche des täglichen Lebens. Im Bürobereich gehört hierzu der Markt für ergonomische Arbeitsplätze. Immer mehr Schreibtische lassen sich in der Höhe einstellen und sorgen so für den ergonomisch wichtigen Wechsel zwischen Sitzen- und Stehen. Das fördert die aktive Gesunderhaltung im Büro und im Homeoffice«, so Uwe Kreidel, Geschäftsführer bei Hettich.

Vor 17 Jahren hatte Actiforce mit der Erfindung des »Vision Lifts« einen völlig neuen Markt geschaffen. Aus dem Pionier ist mittlerweile ein Experte sowohl im Komponentengeschäft als auch bei Komplettlösungen geworden.

»Durch die Kooperation stellen sich beide Unternehmen nun viel breiter und kompetenter auf«, ergänzt Jason de Weerd, CEO bei Actiforce.

