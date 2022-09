»Digitalisieren, automatisieren, optimieren« so lautet das Motto der kommenden BM-dds-Praxistage: Am 27. und 28. September 2022 haben Tischler, Schreiner und alle interessierten Handwerker wieder die Gelegenheit, kostenfrei Wissen zu »tanken«. Denn durchgängige digitale Prozesse sind zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor in der Tischlerei geworden. Dabei sind alle Teilbereiche des Unternehmens in den Blick zu nehmen: von Verkauf und Arbeitsvorbereitung über die Werkstatt bis zur Montage. Die Praxistage „Digitalisieren, automatisieren, optimieren“ stellen innovative Lösungen vor, mit denen Tischler und Schreiner die Produktivität erhöhen und die Effizienz steigern.

Neuheiten zur Digitalisierung im Live-Stream

Erfahren Sie Neuheiten zur Digitalisierung aus erster Hand und stellen Sie Ihre Fragen direkt online an die Experten! Ob effizientes Aufmaß oder anschauliches CAD, ihr Online-Shop oder vernetzte Maschinensteuerung: Für jeden ist etwas dabei – melden Sie daher gerne auch Ihre Werkstattmeister, Führungskräfte in der AV oder Büroleiter an unter:

www.tischler-schreiner-events.de

Und das Beste: Die Teilnahme ist kostenfrei und Sie können von überall aus teilnehmen – vom Büro, von Zuhause oder von unterwegs!

Das Programm im Überblick:

27.9.2022, Block 1 (10:00 Uhr)

Impulsvortrag: »Steilvorlage AV – der Turbo für Ihre Fertigung!«, Markus Faust, Gründer und Inhaber der Firma AV-Line GmbH

»Präzise Planung fängt beim digitalen Aufmaß an«, Daniel Frisch, Geschäftsführer Flexijet GmbH

»Papierlose Fertigung mit dem digitalen Auftragsassistenten iX Scout«, Uwe Wüster, Vertriebsingenieur Süddeutschland & Schweiz, Imos AG

»Digitale Transformation vom Plan bis zur Montage«, Michael Menapace, Verkaufsleiter DACH, CAD+T Solutions GmbH

27.9.2022, Block 2 (13:00 Uhr)

Impulsvortrag: » Die Intelligenz sitzt vor dem Rechner – Digitalisierung als Mittel zum (Geschäfts-)Zweck«, Josef Gigler, Geschäftsführung und Forschung/Entwicklung der Holz-Design Gigler GmbH & Co KG, Neubeuern

»Zeitfresser Änderungen«, Jörn Brockmann, Produktmanager und Erik Mattern, Produktmanager, Moldtech GmbH

»Das Online-Geschäft in der Möbelbranche muss nicht kompliziert sein«, Thomas Rößl, Entwicklungsleiter, RSO Group

»Integriertes Arbeiten mit CAD und ERP für Verkauf, Planung und Produktion«, Andreas Wyss, Verkaufsleiter, PointLineCAD GmbH

»Mit nur einem Klick vom 2D-Zeichnen zu 3D-Daten – die intelligente Schreinerplatte«, Markus Herberth, Leitung Vertrieb, Palette CAD GmbH

»Shaper Origin – so geht Fräsen heute«, Andreas Rhyner, Schreiner, Holztechniker und Anwendungsspezialist, Shaper Tools GmbH

28.9.2022 (10:00 Uhr)

Werkstattgespräch: »Herausforderung Fusionierung – digitale Strukturen im wachsenden Unternehmen«, Simon Meinberg, Gesellschafter der Artis Engineering GmbH, Berlin, und Stuhlfabrik Benneckenstein GmbH, Benneckenstein und Raumstation & Friends GmbH, Berlin

»Pytha Factory«, Florian Spicka, Holz- und Betriebstechniker, Pytha Lab GmbH

»ProductionManager: Die digitale Auftragsmappe bringt Transparenz in die Werkstatt«, Hendrik Albers, Senior Manager Digital Product Innovation, Digitale Produkte, Homag Group AG

»Die Branchensoftware für Holzprofis: Durchgängige, digitale Softwarewerkzeuge für ERP & CAD/CAM«, Thomas Kurtz, Holztechniker, Tischlermeister, Vertrieb & Beratung bei der OS Datensysteme GmbH

www.tischler-schreiner-events.de

