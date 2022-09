Peter Mayer verstärkt IFT-Zertifzierungsstelle

Peter Mayer wird beim IFT Rosenheim die neu eingerichtete Position eines Produktmanagers der Zertifizierungs- und Überwachungsstelle übernehmen. Dies sei eine Reaktion auf die zahlreicher werdenden technischen Dienstleistungen, um den Anforderungen durch den Klimawandel und den sich daraus ergebenden Ansprüchen von Bauherren und Immobilienbesitzern gerecht zu werden, so das Insititut.

Mayer bringt umfangreiche Erfahrungen und Kompetenzen als ehemaliger Institutsleiter und Leiter der Zertifizierungsstelle des regional ansässigen Prüfinstituts für Bauelemente (PFB) mit. »Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung am IFT Rosenheim und sehe meinen Fokus auf der Optimierung der Kundenbetreuung und Koordinierung der umfassenden IFT-Dienstleitungen sowie der Weiterentwicklung von Zertifizierungen. Damit will ich die Nachfrage nach klimagerechten und nachhaltigen Bauprodukten optimal bedienen«, so Peter Mayer.

Der Gebäudesektor müsse jetzt und in den nächsten Jahren dynamische Transformationsprozesse bewältigen, die sich durch die notwendige Änderung zu einem nachhaltigeren Leben, Bauen und Wirtschaften, der Erfordernis für klimaresiliente Gebäude sowie der Digitalisierung von Planung und Bauprozessen (BIM) ergäben. Die Schaffung neuer und umgestalteter urbaner und ländlicher Lebensräume stelle nicht nur die Planer vor neue Herausforderungen, sondern auch Hersteller von Baustoffen und Bauprodukten sowie die Montagebetriebe.

Für diese Herausforderungen benötige die Bauwirtschaft kompetente und innovative technische TIC-Dienstleister (Testing, Inspection, Certification), die Produkte neutral prüfen, bewerten und zertifizieren, um »Green-Washing« zu vermeiden und die Nachhaltigkeit von Bauprodukten sicher zu stellen, argumentiert das IFT weiter.