Die Jury hat entschieden

Die Preisträger beim dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2021 stehen fest: Aus 77 Bewerbungen wurden 20 für die zweite Runde nominiert, darunter hat nun die Jury in den vier Wettbewerbskategorien Gestalter, Handwerker, Unternehmer- und Nachwuchstalente elf Preise von insgesamt 12 000 Euro vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen wir in der Septemberausgabe vor und laden sie gemeinsam mit der Jury im Oktober zu einem Event bei Shapertools in Leinfelden ein, das wir auch als Livestream übertragen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Bewerbungen sowie der Arthur Francke’schen Stiftung und unseren Sponsoren Ostermann, Homag, Festool und Creative Partner für die engagierte Unterstützung!

Mehr Infos auf dds-online.de unter bit.ly/3en9GSd