Streame die Maschine: Virtueller Showroom von MB Maschinenbau

MB Maschinenbau kann mit einem virtuellen Showroom Live-Demonstrationen bei Schleif- und Fräsversuchen durchführen. Dazu wurde fast das ganze MB-Maschinenprogramm in einem abgetrennten Bereich am Unternehmenssitz aufgebaut. 30 Kameras zeigen den Moderator und die vorgestellten Maschinen in der Übersicht und im Detail. So kann der Kunde die Technik wie an einem Messestand beurteilen und, wenn er seine eigenen Teile vorher gesandt hat, die Abläufe und Ergebnisse mitverfolgen. Fragen können live gestellt werden. Alle ausgelieferten Maschinen sind remote mit der MB-Serviceabteilung verbunden. Dadurch können aus dem Showroom auch technische Probleme live erörtert werden.

MB Maschinenbau GmbH

