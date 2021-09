Corona-Impfung: BG Bau bietet Unterweisungshilfe an

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) bietet eine Unterweisungshilfe und eine Sonderseite mit Hintergrundinformationen, Aushängen und Plakaten zum Thema Corona-Impfung an. Hintergrund ist die am 10. September 2021 in Kraft getretene, aktualisierte Sars-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Unternehmen müssen ihre Beschäftigten jetzt über die Risiken einer Covid-19-Erkrankung und bestehende Möglichkeiten einer Corona-Schutzimpfung informieren.

Die Unterweisungshilfe der BG Bau behandelt kompakt Gesundheitsgefährdungen, Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und die Impfthematik. Das Schulungsmaterial richtet sich an Unternehmen und Verantwortliche im Betrieb und unterstützt bei der Unterweisung der Beschäftigten.

Die Sonderseite zu Corona-Schutzimpfungen der BG Bau stellt neben der Unterweisungshilfe weitere Medien, Aushänge, Plakate und aktuelle Informationen rund um das Thema Schutzimpfung gegen Covid-19 bereit. Hier finden Interessierte auch Informationen des Arbeitsmedizinischen Dienstes der BG.

