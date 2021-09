Fenstertage: In Rosenheim und am Bildschirm

Die Rosenheimer Fenstertage finden am 13. und 14. Oktober diesmal in einer Kombination aus Präsenz- und Onlineveranstaltung statt. Der Veranstalter, das Institut für Fenstertechnik Rosenheim, streamt das komplette Fachprogramm live. Über eine Event-App können auch die Online-Teilnehmer, mit anderen Teilnehmern chatten, Fragen stellen und an Umfragen teilnehmen.

Das Programm besteht aus einem Mix aus Impulsvorträgen und Diskussionsrunden. Es gliedert sich in fünf Blöcke: Zukunft, Markt und Fenster, Bauphysik und Praxis, Architektur und Bauen sowie Praxis Glas, Fenster, Fassaden. Spitzensportlerin Verena Bentele hält einen Keynote-Vortrag zum Thema »Grenzerfahrungen« und am Ende gibt Geschäftsführer Dr. Jochen Peichl einen Ausblick auf 50 Jahre Rosenheimer Fenstertage.

Alles in allem ein Hybrid-Programm, »das Gewohntes mit Neuem verbindet, das neben praktisch orientierten Themen auch perspektivische Topics bietet«, so die Veranstalter.

