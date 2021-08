BIM-Tage Deutschland: Bauen digital und nachhaltig

Die BIM-Tage Deutschland finden in diesem Jahr vom 20. bis 22. September statt. Eröffnet werden sie mit einem hybriden Kongress am ersten Tag, live übertragen aus dem Allianz-Forum am Brandenburger Tor in Berlin. Die Schirmherrschaften haben »planen-bauen 4.0« und die Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen übernommen. Die Veranstaltung steht unter dem Leitthema: »Digital und Nachhaltig: Entwickeln – Planen – Bauen – Betreiben. Auf zu neuen Erkenntnissen, Erfolg und besseren Beitrag für den Klimaschutz!«.

Im Rahmen des Programms stellen sich die Nominierten für die Green-BIM-Awards vor, und das Publikum entscheidet per Online-Voting über die Gewinner. Parallel präsentieren sich über 50 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen an ihren virtuellen Ständen, die sie mit Online-Vorträgen am 21. September vorstellen. Am 22. ist der »Tag der offenen digitalen Tür« für den kostenfreien Messebesuch.

