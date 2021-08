Plantag in Detmold: Lager mit Platz für über 700 Paletten

Plantag Coatings aus Detmold hat sein neues fahrerloses Lager in Betrieb genommen. Über 700 Palettenstellplätze verteilen sich auf fünf Etagen mit sechs Regalreihen. »Unser Fokus lag unter anderem auf einer automatisierten, aber dennoch flexiblen Lagerung«, so Geschäftsführer Hanno Baumann. Es können deshalb in dem Lager sowohl Rohstoffe als auch Fertigwaren untergebracht und drei verschiedene Palettentypen mit Gewichten bis 1.500 kg eingelagert werden.

W-LAN, Reflektoren und Lasererkennung unterstützen das fahrerlose und rund um die Uhr zur Verfügung stehende Transportsystem. Bei der Einlagerung erfolgt eine automatische Gewichts- und Konturenmessung. Der Lagerplatz wird vom System selbstständig ausgewählt. Ein- und Auslagerung erfolgen ebenfalls automatisch ohne menschliches Eingreifen.

Das jetzt in Betrieb genommene Lager ist Teil eines langfristig geplanten Umbaus der Unternehmensgruppe zu der auch Jordan Lacke gehört. Die Gruppe sichert ihre Lieferfähigkeit durch eine erweiterte Lagerkapazität ab.

