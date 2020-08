Seit 1. August unterstützt Atmos Vakuumpressen Tischler und Schreiner bei Formverleimung, Furnieren und Ummanteln und der Sublimation. Geschäftsführer Stefan Katzer verfügt über langjährige Erfahrung in der Vakuumtechnik für die Holz- und Mineralwerkstoffbearbeitung.Mit seinem neu gegründeten Unternehmen mit Sitz in Hof bietet er Betrieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz als exklusiver Vertriebspartner von Global Vacuum Presses aus Valencia (Spanien) 30 verschiedene Modelle an Vakuumpressen und Vorheizstationen. Mit einer großen Flexibilität im Sondermaschinenbau werden dabei auch Lösungen angeboten, wenn die Standard-Produktpalette mal nicht ausreichen sollte.

Neben der klassischen Formverleimung kann mit einer Vakuumpressen auch furniert und ummantelt werden. In Kombination mit einer Vorheizstation werden Mineralwerkstoffe oder Kunststoffe schonend erwärmt und passgenau verformt. Mit der Sublimation bietet Atmos eine Technik zur Individualisierung von vielen Materialien.

Mehr unterwww.atmos-vakuumpressen.de