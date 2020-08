Küchenherbst.online: Virtuelle Küchenmesse geht an den Start

Die traditionelle Ordermesse Area30 und ihre angegliederten Hausmessen der Küchenbranche finden am 19. September erstmals als virtuelle Messe statt: Auf der Plattform »küchenherbst.online« präsentieren über 160 Aussteller und Marken ihre Neuheiten nun gebündelt unter einem Dach.

Fachbesucher können nach Registrierung und Login entweder gezielt in der Ausstellerliste ihre zu besuchenden Unternehmen auswählen oder kartengestützt von Ausstellung zu Ausstellung »wandern«. Video-Calls und Live-Chats schaffen dabei reale Kommunkation in Echtzeit. In über 40 Live-Streams, zu denen sich Besucher mit Terminerinnerung anmelden können, zeigt die Küchenbranche in Ostwestfalen vom 19. bis 24. September ihre Neuheiten als Live-Show.

Mehr Infos und Anmeldung unter

kuechenherbst.online