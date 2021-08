Ordermesse M.O.W.: 400 Aussteller in Bad Salzuflen

Möbel zum Anfassen, Menschen treffen, sich persönlich persönlich austauschen; Die M.O.W. vom 19. bis 23. September in Bad Salzuflen steht in den Startlöchern. 400 Aussteller aus über 30 Nationen wollen den Fachbesuchern zeigen, was den Möbelkonsum von morgen beeinflusst. Das Neuheiten-Spektrum der M.O.W. 2021 befeuert sämtliche Einrichtungsbereiche mit neuen Sortimenten von Diele bis Bad, kurbelt den Umsatz mit Werbe- und Aktionsartikeln an und motiviert den Endkunden mit praktikablen Vermarktungs- und Präsentations-Konzepten zum Kauf.

Dies gilt für alle Möbelvertriebsformen, auch für Verbandsmitglieder, die zentral einkaufen lassen, jedoch selbst nach regionalspezifischen Produkten und individueller Inspiration suchen. Im Messezentrum Bad Salzuflen geht es ums Ordern, aber auch darum, den eigenen Geschäftserfolg nachhaltig sicherzustellen. Durch die richtige Ware und mit den passenden Konzepten, Kaufanreizen und Kontakten.

Zutritt zum Messegelände haben alle registrierten Besucher, die vor Ort nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.

Mehr Branchennews…