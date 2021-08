Palette CAD: Stuttgarter Mutter beteiligt sich an Partner in Holland

Für den Stuttgarter Software-Hersteller Palette CAD wird aus der zehnjährigen Zusammenarbeit mit Palette CAD Nederland als Distributionspartner nun eine Teilhaberschaft am niederländischen Unternehmen. Das Unternehmen baut damit seine Rolle als Digitalisierungspartner für das Handwerk auf internationaler Ebene weiter aus.

»Indem wir Erfahrungen in der Betreuung unserer Kunden stetig austauschen und Expertenwissen in den einzelnen Branchen miteinander teilen, bündeln wir unsere Kompetenzen als Handwerksdigitalisierer«, beschreibt Elvis Grabic, Bereichsleiter Vertrieb, die internationalen Ambitionen von Palette CAD. »Besonders auf dem Gebiet der Holztechnik können unsere Produktentwicklung und nicht zuletzt die Anwender stark von unserer Kooperation mit Palette CAD Nederland profitieren«, so Grabic weiter.

In bislang 45 Ländern nutzen heute bereits mehr als 12.000 Unternehmen die Möglichkeiten der Planungssoftware. Seit 2011 zählt das Unternehmen Palette CAD Nederland zu den wichtigsten Exportpartnern im europäischen Markt.

