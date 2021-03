Statements zur Zukunft des Tischlerhandwerks

INDIVIDUALISIERUNG LEBEN

Der Trend der Individualisierung ist eine Chance für den Schreiner. In Zeiten von Standards und Rationalisierung werden Maßarbeit und auf den Kunden zugeschnittene Einzelstücke als wertvoll empfunden. So verhält es sich auch bei der persönlichen Beratung versus Hotline und Chatbots. Eine weitere Chance sehe ich bei Verkaufsplattformen: real, wie zum Beispiel im Werkraum Bregenzerwald, aber auch virtuell. Die größte Herausforderung bleibt, gute Fachkräfte zu finden und sie langfristig zu binden – sei es über Weiterbildung, Verantwortungsübertragung oder flexiblere Arbeitszeiten.

Barbara Austel, Aufsichtsratvorsitzende TTS Tooltechnic Systems/Festool

Foto: Festool

BEWEGTE ZEITEN

Wir erleben tiefgreifende Veränderungen mit vielen Verlierern, aber auch Gewinnern: Selbst bei stark angezogenen Preisen ist die Nachfrage von Privatkunden im Handwerk derzeit kaum zu bewältigen. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte für komplexe Arbeiten, die freie Kollegen aus dem Messe-/Ladenbau nicht kurzfristig übernehmen können. Es gibt Anzeichen dafür, dass uns die in vielen Bereichen drohende Pleitewelle auch ohne Corona erreicht hätte. Wer übernimmt da Verantwortung für neue Mitarbeiter und bildet sie aus? Herausforderungen sind oft viel analoger, als es erscheint.

Treppenbauer Jörn Brenscheidt, Herbeder Holzwarenkontor

Foto: Hokon

HOLZ ALS NACHHALTIGER WERKSTOFF

Große Chancen sehe ich für das Handwerk darin, dass Bauen und Wohnen mit dem ‧nachhaltigen Werkstoff Holz immer beliebter wird. Die Coronapandemie, in der wir alle mehr Zeit zu Hause verbringen, beschleunigt diesen Trend. Eine Herausforderung ‧besteht sicher darin, sich gegen größere Betriebe zu ‧behaupten. Wir unterstützen Schreiner und Tischler ‧unter anderem mit intelligenten digitalen Assistenten, die ihnen dabei helfen, die Produktion optimal zu organisieren, ‧Produktionsabläufe zu ‧vereinfachen und effizienter zu werden.

Ralf W. Dieter, CEO Homag Group

Foto: Homag Group

SERVICE MACHT DEN UNTERSCHIED

Die industrielle Möbelproduktion ist deutlich flexibler geworden, doch kompetente Beratung und individuelle Umsetzung durch den Schreiner vor Ort sind durch nichts zu ersetzen. Wir nehmen bei unseren Werkzeugentwicklungen gern Anforderungen von Tischlern und Schreinern auf, denn Materialvielfalt und Flexibilität zeichnen sowohl das Handwerk wie auch Leitz aus. Auch die Serviceorientierung ist hier wie dort ein Differenzierungsmerkmal.

Jürgen Köppel, Geschäftsführer Leitz

Foto: Leitz GmbH & Co. KG

EPOCHALE UMBRÜCHE

Seit dem Zeitalter der Elektrifizierung begleitet dds maßgebliche Entwicklungen der Tischlerei. Heute erleben wir wieder epochale Umbrüche in Produktion und Arbeitswelt, und können mitbestimmen! Die deutsche Tischlerei wird ihre Schlagkraft behalten, aber dafür brauchen wir eine Demokratisierung des Produktionswesens und genossenschaftliche Softwarelösungen. Mit gekonnt eingesetzten digitalen Technologien und einem offenen Dialog wird es uns gelingen, diese neue Epoche trotz Krise zu meistern.

Sebastian Bächer, Tischlerei Bächer Bergmann

Foto: Bächer Bergmann GmbH

NETZWERKEN FÜR MEHR EFFIZIENZ

Das Schreinerhandwerk steht mehr denn je für Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Kunden orientieren ihre Wertschätzung allerdings an den Preisen der Industrie! Um konkurrenzfähig zu sein, müssen Schreiner ihre Stärken kennen, neue Technologien sinnvoll einsetzen und mit Kollegen kooperieren. Auch wir tragen durch Kooperation zu mehr Effektivität im Handwerk bei: Dank unseres CAS-Systems können weit über 200 Maschinen von 23 Herstellern mit dem gleichen Akku betrieben werden.

Horst W. Garbrecht, CEO, Metabo AG

Foto: Metabo

MENSCHEN BEGEISTERN

Durch Corona haben die eigenen vier Wände für viele Menschen stark an Bedeutung gewonnen und das weiterhin günstige Geld wird Ausgaben für hochwertige Möbel in den nächsten Jahren auf hohem Niveau halten. Dabei müssen Qualität und Rendite stimmen! Weiterentwicklung ist für mich als Unternehmer und für meine Mitarbeiter ein zentrales Thema: sich auf neue Aufgaben freuen und durch eine moderne Schreinerei junge Menschen für den schönsten aller Werkstoffe begeistern!

Siegfried Reichenberger, Obermeister Berchtesgadener Land

Foto: Schreinerei Reichenberger

HANDWERK UND HANDEL

Die größte Herausforderung für Schreiner und Tischler sehe ich in der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Der Beruf muss für Schulabgänger interessanter und attraktiver werden. In einer dualen Ausbildung Handwerk und FH-Abschluss zu kombinieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Sich auf Kernkompetenzen und den ergänzenden Zukauf zu konzentrieren, ist für Betriebe ein weiteres Zukunftsthema, denn den klassischen Schreiner, der alles macht, gibt es fast nicht mehr. Handwerk und Handel, unser Motto seit mehr als 30 Jahren, ist daher aktueller denn je.

Walter Greil, TopaTeam

Foto: TopaTeam

VERLÄSSLICHER ANSPRECHPARTNER SEIN

Nachhaltige Werte, Qualitätsarbeit, Kreativität und Individualität, dabei ein persönlicher und ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein – das zählt heute mehr denn je und dafür steht das Tischler- und Schreinerhandwerk. Für die Zukunft gilt es, bei jungen Menschen die Freude an diesem Beruf zu fördern sowie die Chancen zur Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle und Marktzugänge zum Kunden zu ergreifen. Dabei werden auch wir von Egger unterstützen.

Ulrich Bühler, Egger Gruppenleitung Vertrieb und Marketing

Foto: Egger

VERÄNDERTE LEBENSWÜNSCHE

Herausforderungen liegen für den Tischler weniger im technischen Wandel – daran haben wir alle Spaß –, sondern darin, wie wir unsere Mitarbeiter und den Nachwuchs für unseren Beruf begeistern und qualifizieren. Veränderte Lebenswünsche und Erwartungen in der Arbeitswelt sind Herausforderungen, für die wir täglich Antworten erarbeiten.

Norbert Kuschel, Tenbrink Gruppe

Foto: Tenbrink

FACH- UND NACHWUCHSKRÄFTE GEWINNEN

Eine sehr wichtige Herausforderung ist die Gewinnung geeigneter Fach- und Nachwuchskräfte. Dies merken wir regelmäßig bei ERFA- und Fachgruppentagungen, auf denen Partnerbetriebe darüber berichten. Die große Chance sehe ich in der Nutzung moderner Technologien, etwa dem Einsatz von Robotertechnik bei monotonen, schweren und gefährlichen Arbeiten sowie auch dem 3D-Druck, dort wo es möglich und sinnvoll ist.

Thomas Schley, Meisterteam

Foto: Meisterteam

ZEIT NACH CORONA IM BLICK

Chancen liegen in traditionellen Stärken des Handwerks: Qualität, Kundennähe, Beratung und Service sowie Netzwerken für Anschlussgewerke und Auftragsspitzen. Herausfordernd wird die Entwicklung »nach Corona«, vor allem in den Segmenten Event, Messe, Hotel und Gastronomie sowie Ladenbau. Dazu die weitere Digitalisierung und alle Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die in Kundenworkshops entwickelte neue Pfleiderer-Kollektion will Handwerk, Planung und Architektur in diesem Prozess umfassend unterstützen.

Michael Schiebe, Pfleiderer Deutschland GmbH

Foto: Pfleiderer GmbH

HELDEN DES ALLTAG

Unsere Branche hat sich in der Coronakrise als sehr stabil erwiesen: Unsere Leistungen werden nachgefragt, wir sind systemrelevant, unsere Betriebsinhaber und Mitarbeiter waren und sind Helden des Alltags. Was die weiter positive Entwicklung jedoch hemmen kann, ist der Mangel an Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften. Junge Menschen für unser Handwerk zu begeistern, Anreize zu setzen, damit sie im Beruf bleiben, Fort- und Weiterbildung, Karrierechancen und Begleitung beim Weg in die Selbstständigkeit sind zentrale Aufgaben, um unser Handwerk in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Thomas Radermacher, Präsident Tischler Schreiner Deutschland

Foto: Tischler Schreiner Deutschland

BESTE AUSSICHTEN FÜR DIENTLEISTER

Kaum ein anderes Handwerk verlangt nach einer ähnlichen Ganzheitlichkeit im Denken und Arbeiten wie das Schreinerhandwerk. Denn meist geht es nicht nur um Möbel oder Bauelemente, sondern umfassendere Themen wie Einbruchschutz, Barrierefreiheit, energetische Sanierung oder schlicht gesundes Wohnen. In dieser Vielfalt schlummern nahezu unendliche Chancen für denjenigen, der mit dieser Komplexität umzugehen weiß. Wer sich heute als Fullservice-Dienstleister platzieren kann, wird beste Aussichten haben, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Michael Mühldorfer, Otto Martin Maschinenbau

Foto: Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG

INNOVATIVE LÖSUNGEN

In dem verstärkten Trend, in die eigenen vier Wände zu investieren, liegt für das Tischlerhandwerk die große Chance, Kunden individuelle Möbel zu bieten. Mit unseren Beschlägen möchten wir den Tischler unterstützen und die nahtlose Verbindung zwischen Funktion und Design ermöglichen. Im vertrauensvollen Dialog wollen wir unsere Erkenntnisse aus der Beobachtung der Küchennutzung mit der Erfahrung des Tischlers zusammenbringen, damit auch in Zukunft innovative Lösungen entstehen.

Philipp Blum, Geschäftsführer Blum

Foto: Blum

ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Wir spüren ein neues Bewusstsein für das, was bisher als natürlich und schön empfunden wurde. Es geht neben stilvollen und nachhaltig produzierten Oberflächen auch immer mehr um individuelle Produkte und konsequente Materialbotschaften für ein ganzheitliches Wohngefühl. Eine große Chance für Tischler und Schreiner sehen wir darin, das Potenzial des traditionellen Handwerks mit innovativen Produkten am Markt zu verbinden.

Marina Röhr, Geschäftsführerin Europlac

Foto: Röhr GmbH

WIR SIND KREATIVE KÖPFE

Die reiche Geschichte der Holzgewerke kann uns vieles lehren: kulturelle Vielfalt, Materialfragen und Nachhaltigkeit, die Nutzung technischer Möglichkeiten sowie die Ebene der Interaktion nach innen wie nach außen. Wir müssen heute Fragen stellen, die weit über betriebswirtschaftliche Daten hinausgehen. Unser Gewerk mit seinen vielen kreativen Köpfen kann hier Wegweisendes leisten.

Johannes Jürgensen, Tischlermeister, Berufsschullehrer, Kurator

Foto: Lena Jürgensen

NETZWERKE BILDEN

Das Tischler- und Schreinerhandwerk ist gut auf die dynamische Entwicklung des Marktes vorbereitet und der Trend zur Individualisierung bereits gelebte Praxis. Um im disruptiven Marktumfeld bestehen zu können, müssen Betriebe jedoch das Einzelkämpfer-Denken hinter sich lassen und sich regional wie überregional zu Netzwerken zusammenschließen. Hettich hat bei Produktentwicklungen und digitalen Services das Handwerk im Fokus, damit Tischler und Schreiner ihre Kunden mit innovativen Lösungen begeistern können.

Jan Hübschmann, Hettich, Vertriebsleiter Handel/Handwerk Zentraleuropa

Foto: Hettich

VERNETZT UND SMART

Der steigende Bedarf an hochqualitativen, individuell angefertigten Möbelstücken birgt große Chancen, auch für den Tischler von nebenan. Zugleich erfordert dies dessen Bereitschaft, auch die kleine Werkstatt vernetzt und smart zu gestalten, um den hohen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.

Jacek Pigorsch, CEO Biesse Deutschland

Foto: Biesse

WEITBLICK ERMÖGLICHEN

Das einstige Schreinerhandwerk entwickelt sich zunehmend zum Kopfwerk. Der Blick über den Tellerrand ist notwendig, um bei allen Erfolgsparametern am Ball zu bleiben – in Büro und Organisation, Mitarbeiterführung und Öffentlichkeitsarbeit ebenso wie bei Zuschnitt, Kante und Möbelbau. Best-Practice-Beispiele aus anderen Betrieben zeigen Varianten zum eigenen Tun auf und bringen den nötigen Weitblick in unseren schönen Beruf. Die Fachzeitschrift ist dafür eine unverzichtbare Basis.

Hubert Flaig, Schreinerei Flaig

Foto: Schreinerei Flaig

REGIONAL, PERSÖNLICH, NACHHALTIG

Das Handwerk ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ins Handwerk investieren heißt, in Nachhaltigkeit investieren: Persönliche Kundenbetreuung, lokaler Wirtschaftskreislauf, Einsatz von Fachkräften und ein positiver ökologischer Fußabdruck sind unschätzbare Vorteile. Auch wir als Felder Group haben unsere Wurzeln im Handwerk und sind uns ihrer Bedeutung für unsere Entwicklung bewusst. Die Förderung des Handwerks bietet uns viele Chancen. Großes Potential liegt in der Beziehung zu lokalen Anbietern. Durch Vertrauen und Vernetzung von Betrieben werden Tischler und Schreiner zur Marke.

Hansjörg Felder, CEO Felder Group

Foto: Felder Group

FLEXIBILITÄT UND QUALITÄT

Das Handwerk ist mit seiner Produktvielfalt und besonders auch mit seiner regionalen Bedeutung ein ganz wichtiger Bereich in der Holzbearbeitung. Eine hohe Flexibilität in der Produktion und gleichzeitig die Erfüllung höchster Qualitätsstandards sind wesentliche Erfolgsbausteine. Gerade dafür bietet die Weinig Gruppe, egal ob im Zuschnitt, Auftrennen oder im Hobeln und Profilieren sowie in der Fensterbearbeitung, die besten Lösungen. Weinig ist der starke Partner für das Handwerk und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit steht für uns dabei immer an erster Stelle.

Gregor Baumbusch, CEO Weinig

Foto Weinig AG

NOCH MEHR KOMMUNIZIEREN

Die Mitglieder unseres Tischler-/Schreinernetzwerks Creative Partner haben einen exzellenten Ruf, denn sie sind Spezialisten für anspruchsvolle und kreative Maßanfertigungen. Dieses handwerkliche Leistungsspektrum wollen wir als Verbund in der Öffentlichkeit noch mehr kommunizieren und so die Wettbewerbsposition unserer Mitglieder stärken. Auch die Präsenz auf sozialen Kanälen werden wir intensivieren.

Gerd Fähler, Creative Partner

Foto: Creative Partner

ZUKUNFT BEGINNT JETZT

Der heutige Schreiner ist auch Designer und Raumgestalter im privaten und öffentlichen Raum. Ihm stehen innovative Werkstoffe und digitale Planungstools zur Verfügung, die neue Möglichkeiten eröffnen. Gebündelt mit einem modernen Maschinenpark, wie ihn Holz-Her heute bietet, sind der Gestaltungsfreiheit keine Grenzen gesetzt.

Frank Epple, Geschäftsführer Holz-Her

Foto: Holz-Her

PERFEKTER KUNDENSERVICE

Die größte Herausforderung für das Handwerk ist der Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und perfektem Kundenservice. Letzterer ist extrem zeit- und kostenintensiv. Das weiß niemand besser als wir. Dennoch entwickeln wir immer neue Services, mit denen unsere Kunden noch leistungsfähiger werden sowie Zeit und Geld sparen. Genauso sollte sich das Handwerk positionieren: als Dienstleister, der mitdenkt und frühzeitig individuelle, hochwertige Produkte anbietet.

Dagmar Daxenberger, Peter Schulte, Geschäftsführung Ostermann

Foto: Rudolf Ostermann GmbH

FREIRAUM FÜR NEUE IDEEN GEBEN

Wir sehen unsere große Chance im Erhalt des traditionellen Schreinerhandwerks. Die Herausforderung ist dabei, unserer Nachfolge-Generation genügend Freiraum für neue Ansätze zu geben und im gleichen Maße die traditionellen Werte des Handwerks aufrechtzuerhalten. Unsere Erfahrung und unser Fingerspitzengefühl bleiben gefragt – doch dürfen wir nicht die Möglichkeiten übersehen, die unsere Generation noch gar nicht kennt.

Annett und Klaus Todt, Schreinerei LivingDesign, Neuseeland

Foto: Todt

DEN SPAGAT BEWÄLTIGEN

Das Tischler- und Schreinerhandwerk vereint heute eine sehr persönliche Kundenansprache mit extrem individuellen Produkten: Jeder Kunde bekommt genau, was er wünscht. Auf der anderen Seite werden diese Produkte heute mit modernsten Technologien gefertigt, die denen der Industrie ebenbürtig sind. Diesen Spagat zu bewältigen, ist eine sehr große Herausforderung, aber auch die große Chance des Handwerks.

Dr. Bernhard Dirr, VDMA Holzbearbeitungsmaschinen

Foto: VDMA