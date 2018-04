Die Gewinner im Porträt

Kilian Kemptner ist mit knapp 23 Jahren Schreinermeister und in Kürze auch Raum- und Objektdesigner. Als gestaltender Schreiner bringt er alles mit, um den selbst formulierten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Bereits sein Meisterstück zeigt, dass er die Herausforderung sucht. An der Fachakademie für Raum- und Objektdesign Garmisch-Partenkirchen hat sich Kilian mit der 5-Achs-CNC-Technik auseinandergesetzt. Entstanden ist als Projekt ein beeindruckender Loungechair aus Massivholz mit freigeformter Schale im skandinavischen Stil. Die Jury zeichnet Kilian Kemptner, 82467 Garmisch-Partenkirchen, mit einem Preisgeld von 2000 Euro als inspirierten Gestalter aus.

Kilian Kemptner ist mit knapp 23 Jahren Schreinermeister und in Kürze auch Raum- und Objektdesigner. Als gestaltender Schreiner bringt er alles mit, um den selbst formulierten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Bereits sein Meisterstück zeigt, dass er die Herausforderung sucht. An der Fachakademie für Raum- und Objektdesign Garmisch-Partenkirchen hat sich Kilian mit der 5-Achs-CNC-Technik auseinandergesetzt. Entstanden ist als Projekt ein beeindruckender Loungechair aus Massivholz mit freigeformter Schale im skandinavischen Stil. Die Jury zeichnet Kilian Kemptner, 82467 Garmisch-Partenkirchen, mit einem Preisgeld von 2000 Euro als inspirierten Gestalter aus.

Kilian Kemptner ist mit knapp 23 Jahren Schreinermeister und in Kürze auch Raum- und Objektdesigner. Als gestaltender Schreiner bringt er alles mit, um den selbst formulierten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Bereits sein Meisterstück zeigt, dass er die Herausforderung sucht. An der Fachakademie für Raum- und Objektdesign Garmisch-Partenkirchen hat sich Kilian mit der 5-Achs-CNC-Technik auseinandergesetzt. Entstanden ist als Projekt ein beeindruckender Loungechair aus Massivholz mit freigeformter Schale im skandinavischen Stil. Die Jury zeichnet Kilian Kemptner, 82467 Garmisch-Partenkirchen, mit einem Preisgeld von 2000 Euro als inspirierten Gestalter aus.

Kilian Kemptner ist mit knapp 23 Jahren Schreinermeister und in Kürze auch Raum- und Objektdesigner. Als gestaltender Schreiner bringt er alles mit, um den selbst formulierten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Bereits sein Meisterstück zeigt, dass er die Herausforderung sucht. An der Fachakademie für Raum- und Objektdesign Garmisch-Partenkirchen hat sich Kilian mit der 5-Achs-CNC-Technik auseinandergesetzt. Entstanden ist als Projekt ein beeindruckender Loungechair aus Massivholz mit freigeformter Schale im skandinavischen Stil. Die Jury zeichnet Kilian Kemptner, 82467 Garmisch-Partenkirchen, mit einem Preisgeld von 2000 Euro als inspirierten Gestalter aus.

Kilian Kemptner ist mit knapp 23 Jahren Schreinermeister und in Kürze auch Raum- und Objektdesigner. Als gestaltender Schreiner bringt er alles mit, um den selbst formulierten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Bereits sein Meisterstück zeigt, dass er die Herausforderung sucht. An der Fachakademie für Raum- und Objektdesign Garmisch-Partenkirchen hat sich Kilian mit der 5-Achs-CNC-Technik auseinandergesetzt. Entstanden ist als Projekt ein beeindruckender Loungechair aus Massivholz mit freigeformter Schale im skandinavischen Stil. Die Jury zeichnet Kilian Kemptner, 82467 Garmisch-Partenkirchen, mit einem Preisgeld von 2000 Euro als inspirierten Gestalter aus.

Tobias Frey ist 25 Jahre alt und steht nach zwei Gesellenjahren und seiner mit 1,6 abgeschlossenen Meisterprüfung mit beiden Beinen im Leben. Seine Arbeiten zeigen feinste handwerkliche und gestalterische Qualitäten, dazu auch eine hohe Kompetenz, Projekte umzusetzen – vom ersten Strich bis zur Abrechnung. Tobias engagiert sich aktuell als angestellter Werkstattmeister im Betrieb. Selbstständig vernetzt er den Büroarbeitsspatz mit der 5-Achs-CNC und Plattensäge, um die Produktivität zu steigern. Er plant und zeichnet im CAD und präsentiert das Ergebnis im Kundengespräch. Im Prüfungsausschuss der Schreinerinnung ist Tobias der Ansprechpartner für die Azubis. Die Jury zeichnet Tobias Frey, 86697 Unterhausen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als leidenschaftlichen Handwerker aus.

Tobias Frey ist 25 Jahre alt und steht nach zwei Gesellenjahren und seiner mit 1,6 abgeschlossenen Meisterprüfung mit beiden Beinen im Leben. Seine Arbeiten zeigen feinste handwerkliche und gestalterische Qualitäten, dazu auch eine hohe Kompetenz, Projekte umzusetzen – vom ersten Strich bis zur Abrechnung. Tobias engagiert sich aktuell als angestellter Werkstattmeister im Betrieb. Selbstständig vernetzt er den Büroarbeitsspatz mit der 5-Achs-CNC und Plattensäge, um die Produktivität zu steigern. Er plant und zeichnet im CAD und präsentiert das Ergebnis im Kundengespräch. Im Prüfungsausschuss der Schreinerinnung ist Tobias der Ansprechpartner für die Azubis. Die Jury zeichnet Tobias Frey, 86697 Unterhausen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als leidenschaftlichen Handwerker aus.

Tobias Frey ist 25 Jahre alt und steht nach zwei Gesellenjahren und seiner mit 1,6 abgeschlossenen Meisterprüfung mit beiden Beinen im Leben. Seine Arbeiten zeigen feinste handwerkliche und gestalterische Qualitäten, dazu auch eine hohe Kompetenz, Projekte umzusetzen – vom ersten Strich bis zur Abrechnung. Tobias engagiert sich aktuell als angestellter Werkstattmeister im Betrieb. Selbstständig vernetzt er den Büroarbeitsspatz mit der 5-Achs-CNC und Plattensäge, um die Produktivität zu steigern. Er plant und zeichnet im CAD und präsentiert das Ergebnis im Kundengespräch. Im Prüfungsausschuss der Schreinerinnung ist Tobias der Ansprechpartner für die Azubis. Die Jury zeichnet Tobias Frey, 86697 Unterhausen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als leidenschaftlichen Handwerker aus.

Raphael Poth beginnt nach der Schule zunächst ein Studium, bevor es ihn ins Handwerk zieht. Hier startet der 25-jährige dann richtig durch: Er absolviert die Berufsfachschule für Schreiner und Holzbildhauer in Berchtesgaden und steht hier kurz vor dem Abschluss. Beim schulinternen Entwurfswettbewerb der Danner-Stiftung belegte er 2016 den ersten Platz. Papier zieht sich als Thema durch die vorgestellten Arbeiten: Sei es als faltbare Furniertür an seinem Gesellenstück oder auch in Form einer geschnitzten Schale, die eine gefaltete Fläche nachempfindet. Die Jury zeichnet Raphael Poth, 83471 Berchtesgaden, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Juniorgestalter aus.

Raphael Poth beginnt nach der Schule zunächst ein Studium, bevor es ihn ins Handwerk zieht. Hier startet der 25-jährige dann richtig durch: Er absolviert die Berufsfachschule für Schreiner und Holzbildhauer in Berchtesgaden und steht hier kurz vor dem Abschluss. Beim schulinternen Entwurfswettbewerb der Danner-Stiftung belegte er 2016 den ersten Platz. Papier zieht sich als Thema durch die vorgestellten Arbeiten: Sei es als faltbare Furniertür an seinem Gesellenstück oder auch in Form einer geschnitzten Schale, die eine gefaltete Fläche nachempfindet. Die Jury zeichnet Raphael Poth, 83471 Berchtesgaden, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Juniorgestalter aus.

Raphael Poth beginnt nach der Schule zunächst ein Studium, bevor es ihn ins Handwerk zieht. Hier startet der 25-jährige dann richtig durch: Er absolviert die Berufsfachschule für Schreiner und Holzbildhauer in Berchtesgaden und steht hier kurz vor dem Abschluss. Beim schulinternen Entwurfswettbewerb der Danner-Stiftung belegte er 2016 den ersten Platz. Papier zieht sich als Thema durch die vorgestellten Arbeiten: Sei es als faltbare Furniertür an seinem Gesellenstück oder auch in Form einer geschnitzten Schale, die eine gefaltete Fläche nachempfindet. Die Jury zeichnet Raphael Poth, 83471 Berchtesgaden, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Juniorgestalter aus.

Lucas Bögelsack hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Der 21-jährige Geselle hat als Innungsbester beim Praktischen Leistungswettbewerb Sachsen-Anhalt teilgenommen. Mit seinem Gesellenstück zum Thema 500 Jahre Reformation gewinnt er die Gute Form auf Landesebene. Lucas hat sich bereits als Azubi in CNC-Programmierung, Betriebsführung und Organisation weitergebildet und war Botschafter des Jugendbeirats der Imagekampagne des deutschen Handwerks. Aktuell studiert er Innenarchitektur und will anschließend die Meisterprüfung ablegen und einen Betrieb führen. Die Jury zeichnet Lucas Bögelsack, 06114 Halle/Saale, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Lucas Bögelsack hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Der 21-jährige Geselle hat als Innungsbester beim Praktischen Leistungswettbewerb Sachsen-Anhalt teilgenommen. Mit seinem Gesellenstück zum Thema 500 Jahre Reformation gewinnt er die Gute Form auf Landesebene. Lucas hat sich bereits als Azubi in CNC-Programmierung, Betriebsführung und Organisation weitergebildet und war Botschafter des Jugendbeirats der Imagekampagne des deutschen Handwerks. Aktuell studiert er Innenarchitektur und will anschließend die Meisterprüfung ablegen und einen Betrieb führen. Die Jury zeichnet Lucas Bögelsack, 06114 Halle/Saale, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Vor zwei Jahren hat Joel Ekert einen Monat lang jeden Morgen vor der Arbeit an einer Wiege für seine kleine Schwester gebaut. Das Kirschbaumholz aus dem Garten der Großmutter hatte er bereits ein paar Jahre zuvor eigenhändig zu Brettern gesägt. Joel war während seiner Tischlerausbildung bereits selbst Vater und obwohl er dadurch weniger Zeit als viele andere Azubis zur Verfügung hatte, verfolgte er mit Leidenschaft sein Ziel, ein erstklassiger Tischler zu werden. Beim Praktischen Leistungswettbewerb auf Bundesebene erreichte er den sechsten Platz. Joels Arbeiten zeigen hohe Präzision und gestalterisches Feingefühl. Heute ist der 23-jährige in seinem Lehrbetrieb als Geselle angestellt und will so bald wie möglich die Meisterschule besuchen. Die Jury zeichnet Joel Ekert, 12099 Berlin, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Vor zwei Jahren hat Joel Ekert einen Monat lang jeden Morgen vor der Arbeit an einer Wiege für seine kleine Schwester gebaut. Das Kirschbaumholz aus dem Garten der Großmutter hatte er bereits ein paar Jahre zuvor eigenhändig zu Brettern gesägt. Joel war während seiner Tischlerausbildung bereits selbst Vater und obwohl er dadurch weniger Zeit als viele andere Azubis zur Verfügung hatte, verfolgte er mit Leidenschaft sein Ziel, ein erstklassiger Tischler zu werden. Beim Praktischen Leistungswettbewerb auf Bundesebene erreichte er den sechsten Platz. Joels Arbeiten zeigen hohe Präzision und gestalterisches Feingefühl. Heute ist der 23-jährige in seinem Lehrbetrieb als Geselle angestellt und will so bald wie möglich die Meisterschule besuchen. Die Jury zeichnet Joel Ekert, 12099 Berlin, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Vor zwei Jahren hat Joel Ekert einen Monat lang jeden Morgen vor der Arbeit an einer Wiege für seine kleine Schwester gebaut. Das Kirschbaumholz aus dem Garten der Großmutter hatte er bereits ein paar Jahre zuvor eigenhändig zu Brettern gesägt. Joel war während seiner Tischlerausbildung bereits selbst Vater und obwohl er dadurch weniger Zeit als viele andere Azubis zur Verfügung hatte, verfolgte er mit Leidenschaft sein Ziel, ein erstklassiger Tischler zu werden. Beim Praktischen Leistungswettbewerb auf Bundesebene erreichte er den sechsten Platz. Joels Arbeiten zeigen hohe Präzision und gestalterisches Feingefühl. Heute ist der 23-jährige in seinem Lehrbetrieb als Geselle angestellt und will so bald wie möglich die Meisterschule besuchen. Die Jury zeichnet Joel Ekert, 12099 Berlin, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Mit nicht einmal 20 Jahren ist Florian Meigel aktuell Deutschlands bester Nachwuchstischler. Er hat seine Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen und nimmt 2019 als Sieger des Praktischen Leistungswettbewerbs auf Bundesebene an den World Skills in Russland teil. Dass er auch gestalten kann, zeigt der leidenschaftliche Longboardfahrer mit seinem Gesellenstück in Pixeloptik, mit dem er Landesssieger der Guten Form in Bayern wurde und auf Bundesebene den Sonderpreis Oberfläche gewann. Florian ist derzeit als Geselle tätig und geht auf die Weiterbildung zum Schreinermeister zu. Die Jury zeichnet Florian Meigel, 82377 Penzberg, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Mit nicht einmal 20 Jahren ist Florian Meigel aktuell Deutschlands bester Nachwuchstischler. Er hat seine Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen und nimmt 2019 als Sieger des Praktischen Leistungswettbewerbs auf Bundesebene an den World Skills in Russland teil. Dass er auch gestalten kann, zeigt der leidenschaftliche Longboardfahrer mit seinem Gesellenstück in Pixeloptik, mit dem er Landesssieger der Guten Form in Bayern wurde und auf Bundesebene den Sonderpreis Oberfläche gewann. Florian ist derzeit als Geselle tätig und geht auf die Weiterbildung zum Schreinermeister zu. Die Jury zeichnet Florian Meigel, 82377 Penzberg, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Mit nicht einmal 20 Jahren ist Florian Meigel aktuell Deutschlands bester Nachwuchstischler. Er hat seine Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen und nimmt 2019 als Sieger des Praktischen Leistungswettbewerbs auf Bundesebene an den World Skills in Russland teil. Dass er auch gestalten kann, zeigt der leidenschaftliche Longboardfahrer mit seinem Gesellenstück in Pixeloptik, mit dem er Landesssieger der Guten Form in Bayern wurde und auf Bundesebene den Sonderpreis Oberfläche gewann. Florian ist derzeit als Geselle tätig und geht auf die Weiterbildung zum Schreinermeister zu. Die Jury zeichnet Florian Meigel, 82377 Penzberg, mit einem Preisgeld von 1000 Euro als Nachwuchstalent aus.

Linus Trauschel startet seinen Berufsweg mit einer Schreinerlehre bei der Firma Schukraft Innenausbau in Ettlingen. Für hervorragende Leistungen in der Ausbildung wird er mit dem Werner-Stober-Preis 2015 belohnt und erhält ein Stipendium für die Meisterschule, die er zur Zeit noch in Karlsruhe besucht. Zuvor war Linus für zwei Jahre in renommierten Betrieben als Geselle tätig. Mit gerade mal 23 Jahren wird er von seinem ehemaligen Ausbilder Klaus Schukraft gefragt, ob er in dessen Betrieb einsteigen möchte – und Linus sagt ja! Schon jetzt arbeitet er neben der Meisterschule freitags und samstags im Büro mit und ist in wichtige Entscheidungen eingebunden. Im Januar 2019 wird er als Geschäftsführer in den Betrieb einsteigen. Die Jury zeichnet Linus Trauschel, 76275 Ettlingen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als Unternehmertalent aus.

Linus Trauschel startet seinen Berufsweg mit einer Schreinerlehre bei der Firma Schukraft Innenausbau in Ettlingen. Für hervorragende Leistungen in der Ausbildung wird er mit dem Werner-Stober-Preis 2015 belohnt und erhält ein Stipendium für die Meisterschule, die er zur Zeit noch in Karlsruhe besucht. Zuvor war Linus für zwei Jahre in renommierten Betrieben als Geselle tätig. Mit gerade mal 23 Jahren wird er von seinem ehemaligen Ausbilder Klaus Schukraft gefragt, ob er in dessen Betrieb einsteigen möchte – und Linus sagt ja! Schon jetzt arbeitet er neben der Meisterschule freitags und samstags im Büro mit und ist in wichtige Entscheidungen eingebunden. Im Januar 2019 wird er als Geschäftsführer in den Betrieb einsteigen. Die Jury zeichnet Linus Trauschel, 76275 Ettlingen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als Unternehmertalent aus.

Linus Trauschel startet seinen Berufsweg mit einer Schreinerlehre bei der Firma Schukraft Innenausbau in Ettlingen. Für hervorragende Leistungen in der Ausbildung wird er mit dem Werner-Stober-Preis 2015 belohnt und erhält ein Stipendium für die Meisterschule, die er zur Zeit noch in Karlsruhe besucht. Zuvor war Linus für zwei Jahre in renommierten Betrieben als Geselle tätig. Mit gerade mal 23 Jahren wird er von seinem ehemaligen Ausbilder Klaus Schukraft gefragt, ob er in dessen Betrieb einsteigen möchte – und Linus sagt ja! Schon jetzt arbeitet er neben der Meisterschule freitags und samstags im Büro mit und ist in wichtige Entscheidungen eingebunden. Im Januar 2019 wird er als Geschäftsführer in den Betrieb einsteigen. Die Jury zeichnet Linus Trauschel, 76275 Ettlingen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als Unternehmertalent aus.

Linus Trauschel startet seinen Berufsweg mit einer Schreinerlehre bei der Firma Schukraft Innenausbau in Ettlingen. Für hervorragende Leistungen in der Ausbildung wird er mit dem Werner-Stober-Preis 2015 belohnt und erhält ein Stipendium für die Meisterschule, die er zur Zeit noch in Karlsruhe besucht. Zuvor war Linus für zwei Jahre in renommierten Betrieben als Geselle tätig. Mit gerade mal 23 Jahren wird er von seinem ehemaligen Ausbilder Klaus Schukraft gefragt, ob er in dessen Betrieb einsteigen möchte – und Linus sagt ja! Schon jetzt arbeitet er neben der Meisterschule freitags und samstags im Büro mit und ist in wichtige Entscheidungen eingebunden. Im Januar 2019 wird er als Geschäftsführer in den Betrieb einsteigen. Die Jury zeichnet Linus Trauschel, 76275 Ettlingen, mit einem Preisgeld von 3000 Euro als Unternehmertalent aus.