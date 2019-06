Da ist Musik im Holz

Ein unvergleichliches Musikerlebnis bescheren die Kopfhörer der Edition 15 von Ultrasone. Geöltes Kirschbaumholz verleiht dem Hightech-Produkt ein sympathisches Gesicht.

Die auf 999 Stück limitierten Kopfhörer der Edition 15 von Ultrasone gelten als ganz besonderes Highlight. Ausgefeilte Technik und exklusive Materialien sorgen für ein unvergleichliches Musikerlebnis. Die Wiedergabe erfolgt über das gesamte Klangspektrum hinweg außergewöhnlich detailliert und transparent. Der Zulieferer der Bauteile aus Holz, die Schreinerei Möbelerlebnis Bommersbach in Schöngau, fräst die Kapseln zunächst auf der CNC aus amerikanischem Kirschbaum. Danach beginnt die aufwendige Handarbeit, zunächst der Handschliff mit den Körnungen 180, 240 und 320. Es folgt das Beizen im Spritzverfahren mit »Classicstain« von Jordan Lacke in einem Sonderfarbton, ein bis zwei Aufträge abhängig von der Holzeigenfarbe, Trocknung jeweils zwölf Stunden. Insgesamt dreimal tragen die Schreiner dann das 1-K-»Deco-Naturwachs-Oil 680« ebenfalls von Jordan Lacke mit der Becherpistole auf, zweimal nass in nass. Nach dem Zwischenschliff mit Körnung 600 folgt schließlich das Endfinish. Um Glanzstellen zu vermeiden, nehmen die Schreiner das überschüssige Öl vollständig mit dem Ballen, das heißt mit einem zusammengeknüllten Leinentuch ab. Naturwachsöl enthält Leinöl. Ein damit getränktes Tuch kann sich, vor allem wenn es zerknüllt ist, selbst entzünden. Deswegen breiten die Schreiner es zum Trocknen im Freien aus und werfen es erst danach in den Hausmüll.

