Gegen das Gewerkeloch

Das sog. »Gewerkeloch« ist die Schnittstelle von Fensterrahmen, Fensterbank, Laibung und Rollladenführungsschiene. Ralmont verspricht, mit seinem neuen Anschlussflansch Window das Gewerkeloch schnell, prozesssicher und schlagregendicht abzudichten. Der Flansch besteht aus zwei selbstklebenden Bitumendichtbändern und einem selbstklebenden Butylband. Diese Komponenten werden in einem Arbeitsgang an Fensterrahmen, Sohlbankprofil und Laibung angebracht. Dadurch wird ein Wassereintritt prozesssicher und schnell verhindert. Im Anschluss lassen sich Dichtfolien oder auch Flüssigabdichtungen anbringen. Ralmont empfiehlt zudem einen Aufbau mit dem geprüften System »Ralmo-FBA complete«. Geliefert wird der Flansch im Set mit 30 Paar in den Varianten links und rechts (Maße 100 x 150 mm).

Ralmont GmbH

92361 Berngau

Tel.: +49 9181 512024-0

www.ralmont.de